تركيب عداد كهربائى جديد خطوات تركيب عدد كهربائى تحت أشراف الشركة السعودية للكهرباء

تختلف المبالغ التي يتم دفعها لتركيب عداد جديد للكهرباء في المملكة العربية السعودية وتتباين الفئات ما بين 100أمبير، 70 أمبير، 60 أمبير، 30 أمبير ويستطيع مالك أي سكن في المملكة العربية السعودية تركيب عداد كهرباء جديد ولا يتطلب ذلك وجود صك، كل المصاريف المطلوبة لتركيب عداد كهرباء جديد، ويختلف جهد عداد الكهرباء بحد أقصى جهد 100 أمبير وحد أدنى 30 أمبير.

الشروط المطلوبة للحصول على عداد كهرباء جديد.

ومن أجل تركيب العداد الكهربائي بشكل صحيح يجب عليك أن تسير على الخطوات الموضحة أدناه من أجل التركيب الصحيح للعداد

من خلال التطبيق الخاص بتركيب عداد كهرباء جديد الموجودة بالمسكن الخاص بعمل العوازل. يشترط أن يكون السكن الذي تم إنشاؤه بعيد كل البعد عن أي شيء قابل للاشتعال. متاح أملاك عداد كهرباء جديد خلال أي مكان متاح لامتلاك سكن. يتم التوقيع على الرخصة التابعة للبناء، وإتاحة وجود شهادة تنسيق. في حالة تركيب عداد كهرباء جديد في جميع المدن الصناعية يصبح الإشراف عليها تابع لهيئة المدن الصناعية. في حالة طلب تركيب عداد كهرباء جديد تابع للأماكن الدينية ينبغي الحصول على موافقة من العديد من الجهات كوزارة الأوقاف، والدعوة والإرشاد، وكذلك الشؤون التابعة للأمور الدينية.

التكلفة المطلوبة للقيام بنقل الملكية الخاصة بعداد كهرباء جديد.