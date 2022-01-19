نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في دعم ريف للاسر المنتجة عبر منصة reef.gov.sa شروط الدعم الريفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في دعم ريف للاسر المنتجة، أعلنت عنه وزارة البيئة والمياه والزراعة التابعة لحكومة المملكة. وهذا من أجل إتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين فرصة التقديم للاستفادة من البرنامج. نخص بالذكر فئة الاسر المنتجة بالمملكة العربية السعودية ممن يهتمون بالأنشطة الزراعية ويقيمون في مناطق ريفية. حيث تقدم لهم مبالغ مالية تساعدهم على تمويل مشاريعهم من أجل تنميتها، وهذا يدخل في إطار تحسين الاقتصاد الخاص بالمملكة العربية السعودية. وتحسين عملية التصدير إلى الخارج، ويعد من ضمن الأمور التي تحرص عليها المملكة وفق منظور سنة 2020 للتطوير. كما يمكن لكافة الراغبين في التسجيل في الدعم الريفي أن يقوموا بالتقديم من خلال المنصة الإلكترونية ريف. مع العلم أنه هناك شروط لا بد من توفرها في كل المتقدمين. وسنتحدث فيم قالنا عن موضوع التسجيل في دعم ريف للاسر المنتجة، تابعونا.

التسجيل في دعم ريف للاسر المنتجة

يمكن لكل الأسر المنتجة أن تقوم بعملية التسجيل في دعم ريف للاسر المنتجة 1443، وهذا من خلال منصة ريف الخاصة بالبرنامج. لكن قبل ذلك لا بد من إصدار وثيقة خاصة بالعمل الحر في برنامج ريف من أجل الاستفادة من خدمة برامج ريف. إذ نبهت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة بأنه يجب على الأسر القيام باستخراج وثيقة العمل الحر قبل التقديم إلى برنامج دعم ريف.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للأسر المنتجة أن يقوموا بالتسجيل في دعم ريف للاسر المنتجة من خلال المنصة. وهذا من أجل إنتاج محصول كافي من المنتجات الزراعية التي تساهم في النهوض باقتصاد المملكة. هذا وقد عملت وزارة البيئة والزراعة والمياه في المملكة على توفير رابط من أجل التقديم في منصة الدعم الريفي مباشرة reef.gov.sa مع اتباع الخطوات اللازمة.

شروط الدعم الريفي للاسر المنتجة

سنّت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الشروط لكي يتمكن لكل المواطنين أو الأسر الراغبين في الاستفادة من برنامج دعم ريف. وأول وأهم شرط هو الجنسية السعودية لكل المتقدمين للبرنامج، بالإضافة إلى إلزامية الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية مع حيازة بطاقة تنقل سارية المفعول، كما يجب أن يقوم بالتقديم من خلال منصة ريف الإلكترونية فقط.

بالإضافة إلى ذلك، فلا يجب أن تقل أعمار المتقدمين عن واحد وعشرين عاما. وأن تكون الأسر المتقدمة مقيمة في إحدى المناطق المعنية بالدعم الريفي، ويكون مزاولا لمهنة في القطاع الزراعي بالسعودية. وأن لا يكون هذا الموظف عاملا في القطاع العام أو الخاص في حكومة المملكة، مع ضرورة العلم بأن أقصى حد للدعم هو حوالي أربعة وخمسون ألف ريال سعودي في كل سنة.

كيفية تسجيل في برنامج دعم ريف

يمكن لكافة الأسر المنتجة بالمملكة العربية السعودية التسجيل في دعم ريف للاسر المنتجة، وهذا من خلال الدخول على رابط منصة ريف الإلكترونية. ويتم ذلك بإدراج كل البيانات الشخصية الخاصة بهم من أجل التقديم. مع ضرورة الحفاظ على سرية هذه البيانات لحمايتها وضمان الخصوصية المتعلقة بكل المسجلين. ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية التي سنذكرها لكم:

أولا: الذهاب إلى منصة ريف الإلكترونية من خلال الإنترنت.

ثانيا: يجب أن يقوم المتقدم بتسجيل حساب جديد عبر البوابة من خلال كتابة البيانات المطلوبة، وهي: (رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور، رقم الهاتف وتأكيده.

إعادة كتابة الرمز المرئي الظاهر في الشاشة)

يقوم المتقدم بالإقرار بصحة كل البيانات التي أدرجها مع ضرورة التدقيق والتحقق من صحتها قبل إتمام عملية التسجيل في المنصة.

بالإضافة إلى ذلك، بعد أن يقوم المستفيد بإنشاء الحساب، يمكنه تسجيل دخوله إلى الحساب من خلال وضع بيانات تسجيل الدخول. وهي كما يلي: (رقم الهوية، كلمة المرور، رمز التحقق) ثم يقوم بتسجيل الدخول.

ويحدد برنامج الدعم الذي يرغب فيه، ثم ينقر على أيقونة تقديم، مع تعبئة كل البيانات الضرورية. ومعلومات مشروعه وجدوى دراسته.

ثم يقوم بإرفاق المستندات الضرورية.

وفي الأخير يقدم طلبه وينتظر دراسته.

إلى هنا نصل معكم إلى خاتمة المقال، لقد تطرقنا إلى موضوع كثر عليه البحث مؤخرا في السعودية. وهو التسجيل في دعم ريف للاسر المنتجة، بالإضافة إلى الشروط والضوابط الضرورية التي يجب أن تتوفر في الأسر الراغبة في الاستفادة من البرنامج. وقدمنا لكم بشكل مختصر طريقة التسجيل من خلال منصة ريف الإلكترونية.