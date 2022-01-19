نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم ريف تسجيل دخول reef.gov.sa طريقة التسجيل في الدعم الريفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم ريف تسجيل دخول، وضعته زوارة البيئة والمياه والزراعة من خلال منصة دعم ريف التي تتيح للمواطنين في السعودية التسجيل في الدعم الريفي. وهي موجهة لكل العاملين في ميدان المهن الزراعية الحرة بالمملكة العربية السعودية. وتتمحور حول أهمية مجال الزراعة باعتبارها من أبرز العوامل التي توفر الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي بالبلد. فالقيام بتوفير مخزون معين من المواد الغذائية من بين أهم الأشياء التي تساهم في تحسين خطط النمو الاقتصادي الذي تقوم به حكومة المملكة. وأتيحت البوابة الإلكترونية reef.gov.sa، لكل المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على معاش يعينهم على تطوير مشاريعهم الزراعية. على أن يكونوا مقيمين في مناطق يشملها دعم ريف. وسنتحدث في مقالنا هذا عن موضوع دعم ريف تسجيل دخول، تابعوا معنا التفاصيل.

دعم ريف تسجيل الدخول

خصصت وزارة البيئة والمياه والزراعة لكل مواطني المملكة الراغبين في رابط دعم ريف تسجيل الدخول. إمكانية تقديم طلباتهم عبر منصة دعم ريف، ويعتبر برنامج دعم ريف من أهم برامج الدعم التي وضعتها الوزارة االمعنية بإيعاز من حكومة المملكة، وهذا بهدف تحسين أوضاع المزارعين الصغار وكل من يشغل مهنة زراعية في المملكة. حيث تقدم لهم إعانات تخفف عنهم الأعباء المادية التي تتطلبها مشاريعهم.

علاوة على ذلك، من خلال دعم ريف تحرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على تقديم مبالغ شهرية لكل أسرة منتجة تعمل في مجال مشمول بالدعم الريفي. مثال عن ذلك الصناعات الريفية، وهذا القطاع له أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد في المملكة. ويساهم بشكل كبير في توفير الأمن الغذائي للمملكة بتوفير المتطلبات الغذائية لكل الأفراد، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنشيط عملية التصدير للخارج.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لكل مواطن سعودي يرغب في دعم ريف تسجيل الدخول، أن يقوم بذلك من خلال منصة دعم ريف التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل هذا الأمر. ويمكنهم الدخول إلى حساباتهم من خلال إدراج بياناتهم الخاصة بهم، التي قاموا بتوثيقها في تسجيلهم الأول بالبرنامج. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات يجب أن تبقى سرية ولا يقوم أي شخص بمشاركتها مع غيرة.

شروط تسجيل الدعم الريفي

وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل مواطن سعودي يرغب في الاستفادة من دعم ريف. ولعل أهم شرط نذكره لكم هو أن يكون التقديم عبر المنصة المخصصة لذلك منصة الدعم الريفي. وأن يكون حاملا للجنسية السعودية، ولا يكون عمر المستفيد أقل من واحد وعشرين عاما حين يقوم بتقديم طلب الحصول على دعم ريف.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، يجب ألا يتجاوز الدخل الإجمالي للمواطن عن 6000 ريال سعودي. وأن يكون مقيما في منطقة يشملها دعم ريف، كما يلزم ألا يكون المتقدم مستفيدا من أحد برامج الدعم التي تقدمها المملكة. وأن يوفر وثيقة ثبوتية للعمل الحر صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يجب أن يكون لديه حساب بنكي نشط من أجل أن يصرف له الدعم المستحق فيه.

طريقة تسجيل دخول منصة دعم ريف

يستطيع كافة المستفيدين المسجلين في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة أن يقوموا بتسجيل دخولهم عبر منصة الدعم الريفي. التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لكل المواطنين السعوديين. ويدخل هذا الأمر ضمن إطار مواكبة التطور التكنولوجي وتسهيل الخدمات على كافة المستفيدين. ويجب عليهم اتباع الخطوات البسيطة التي سنذكرها لكم فيما يلي من خلال البوابة الإلكترونية:

أولا: يقوم المستفيد بالولوج إلى البوابة الإلكترونية الخاصة منصة ريف.

ثانيا: يدون اسم المستخدم أو رقم الهوية الخاص به في الخانات المخصصة لها.

ثالثا: يتعين عليه إدخال كلمة المرور التي كان قد وضعها من قبل.

رابعا: يعيد كتابة رمز التحقق الخاص به الذي يظهر في الشاشة الرئيسية، ثم يضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

في الأخير سيتم دعم ريف تسجيل الدخول، وستظهر له كل الخدمات المتاحه له.

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال، لقد تحدثنا عن موضوع يهم السعوديين المعنيين بالمهن الزراعية، وهو دعم ريف تسجيل الدخول. ويمكن لكل المسجلين ببرنامج الدعم الريفي أن يقوموا بالدخول من خلال منصة دعم ريف التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة. من خلال اتباع الخطوات التي ذكرناها لكم، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم.