نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعم الريفي تسجيل الدخول reef gov sa شروط الاستفادة من الدعم الريفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدعم الريفي تسجيل الدخول، هو خدمة تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية. وبرنامج دعم ريف هو برنامج مساعد لكل العاملين في القطاع الزراعي، وهو يقدم لهم إعانات مادية تساعدهم في تنمية مشاريعهم. إذ أتيح التسجيل لكل المواطنين السعوديين الذين يستوفون الشروط الضرورية، وهذا عبر البوابة الإلكترونية ريف. ويتعين عليهم تقديم البيانات الشخصية الخاصة بهم من أجل الاستفادة من الدعم المالي. والذي يتم استثماره في تنمية النشاطات الزراعية التي يعملون عليها، ويتم استقبال طلبات كل المستفيدين من القطاعات المعنية بالزراعة والريف من قبل البرنامج الذي وضعته وزارة البيئة والمياه والزراعة. وسنتحدث اليوم في مقالنا من خلال موقع ثقفني عن موضوع الدعم الريفي تسجيل الدخول.

الدعم الريفي تسجيل الدخول

لقد أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية رابط تسجيل الدخول الدعم الريفي لكل المواطنين السعوديين المعنيين بالبرنامج. وتجدر الإشارة إلى أنّ دعم ريف يسعى إلى إجراء تحسينات في القطاع الزراعي، وكذلك تحسين نمط الحياة في المملكة وزيادة الإنتاج. ويشجع المواطنين على الاستغلال الحسن للموارد، كما يعمل على رفع المستوى المعيشي لصغار المزارعين.

علاوة على ذلك، فإن برنامج ريف يستهدف مجموعة من القطاعات التي ترتبط بالقطاع الزراعي، نذكر لكم منها: زراعة وتجارة الورد. تصنيع وتسويق الفاكهة كالرمان والتين والعنب، صغار الصيادين السمك، ومزارعي زراعة المحاصيل البعلية (الذرة والسمسم). إنتاج وتصنيع البن العربي، تطوير تربية النحل وإنتاج العسل، بالإضافة إلى القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية.

شروط الاستفادة من الدعم الريفي

لقد وضعت وزارة الموارد البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الشروط الواجب توفرها في كل من يرغب في الدعم الريفي تسجيل الدخول. ودون توفرها لا يمكن أن يستفيد المواطن بالسعودية من المبلغ المالي الذي يقدمه البرنامج. ولعل أهم شرط نذكره لكم هو الجنسية السعودية لكل المتقدمين، إذ لا تقبل طلبات غير السعوديين حتى ولو كانوا مقيمين في المملكة، بالإضافة إلى ذلك من الشروط:

يجب أن يشغل المتقدم إحدى المهن الزراعية المحددة من طرف البرنامج، وأن يكون مشرفا على عمله بنفسه. كما يجب أن يكون مقيما في إحدى المناطق المعنية بدعم ريف، ويلزم ألا يكون عاملا في القطاع العام أو الخاص. وهناك أيضا شرط السن، فلا يقبل طلب المتقدم الذي يكون سنّه أقل من واحد وعشرين عاما، كما لا يجب أن يتجاوز دخله الشهري 6000 ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن توفر الأسر المتقدمة للدعم الريفي وثيقة إثبات العمل الحر، مصادق عليها من طرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يرفع طلبه على منصة ريف الإلكترونية، كما يلزم أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط ليتم صرف الدعم فيه. ويلتزم بتطبيق كل الاشتراطات الصحية والفنية التي اعتمدها بالبرنامج. وألا تتجاوز برامج الدعم التي تقدم إليها 3 برامج بإجمالي مبلغ 54 ألاف ريال سعودي.

كيفية تسجيل الدخول بوابة ريف

يستطيع كل المواطنين المعنيين ببرنامج الدعم الريفي، والذين قامو بالتسجيل من خلال منصة ريف الإلكترونية التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويستعلمون عن الدعم الريفي تسجيل الدخول من خلال اتباع مجموعة من الخطوات. وقد تم استحداث هذه المنصة من طرف الوزارة المعنية من أجل تسهيل الأمور على كافة المستفيدين في المملكة العربية السعودية. ويمكنهم ذلك من خلال اتباع ما يلي:

أولا: لا بد من أن يقوم المستفيد بالدخول إلى بوابة ريف الإلكترونية من خلال الانترنت.

ثانيا: ستظهر له الواجهة الرئيسية للبوابة، عليه أن يضغط على تبويب تسجيل الدخول.

ثالثا: يتعين على المواطن أن يقوم بإدخال اسم المستخدم الخاص به بالإضافة إلى كلمة المرور في الخانات المخصصة لها.

في الأخير يقوم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول، وبهذا يكون قد أتم الخطوات بنجاح.

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال، لقد تطرقنا إلى موضوع يهم الكثير من المواطنين السعوديين، وهو الدعم الريفي تسجيل الدخول. كما ذكرنا لكم أهم الشروط الواجب توفرها في كل المتقدمين، بالإضافة إلى طريقة تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية التي استحدثتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بإيعاز من حكومة المملكة العربية السعودية.