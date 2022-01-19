5000 ريال سعودي بدون تحويل راتب لجميع المواطنين السعودين

تمويل منصة سلفة بدون تحويل الراتب وبدون كفيل، أتاحت منصة سلفة التمويل لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودي باستثناء العملاء المقيمين، حيث يعد التمويل من اكثر التمويلات التي قدمت يسهل الحصول عليها، فقد قدم التمويل بعدة شروط يمكن التعرف عليها من خلال مقالنا سوف نوضح جميع تفاصيل التمويل الشخصي ورابط التقديم ومزايا التمويل الشخصي.

شروط التمويل الشخصي

يوجد عدة شروط يجب اتبعها قبل البدأ في التقديم علي تمويل منصة سلفة الالكتروني وهي كالتالي:

يتوفر التمويل للمواطنين سعودي الجنسية، ولا يتم الموافقة عليه للمقيمين.

يشترط ان يكون المواطن المتقدم عمره ما بين ثمانية عشر عام ولا يزيد عن عمر الستون عام، وذلك من اجل ان يتم الموافقة للحصول علي التمويل.

يشترط ان يكون العميل المتقدم يمتلك وظيفة سواء خاصة أو حكومية.

فترة العمل لا تقل عند التقديم عن ثلاثة اشهر.

فترة العمل لا تنقص عن ستة اشهر للعاملين بالقطاع الخاص.

الراتب الشهري لا يقل عن أربعة ألاف ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة الالكترونية

تمويل سلفة من اكثر التمويلات المفضلة التي قدمت بالمملكة العربية السعودية لدي الجميع، فهي تمتلك العديد من المزايا الهامة التي من خلالها تسهل علي العميل الكثير عند حصوله علي التمويل الشخصي المقدم بدون تحويل الراتب.

يقدم التمويل بهامش ربح تنافسي. فترة سداد التمويل ميسرة ومجدولة قد تصل الي 24 شهراً. يتفق التمويل مع أحكام الشريعة الاسلامية. التمويل لا يشترط الي تحويل الراتب. ايداع سريع.

طريقة التقديم علي التمويل

يتم التقديم علي التمويل الشخصي المقدم من شركة سلفة للتمويل المعروف بالمملكة العربية السعودية، حيث انه يمكن للعميل التقديم علي التمويل الكترونياً ويحصل عليه فوري بعدما يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة.