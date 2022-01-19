موعد نزول الدعم السكني 1443شهر يناير السعودية sakani.housing.sa

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عمر شويل - جدة موعد نزول الدعم السكني من اهتمامات الكثيرين ممن يتلقون مساعدة عقارية معتمدة في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر المساعدة السكنية إحدى المبادرات التي يدعمها صندوق التنمية العقارية السعودي، والتي تتيح لي دعم الفئات المؤهلة كل شهر من العام، هي أحد برامج المملكة العربية السعودية المحدودة والمستهدفة، ويشرف عليها الصندوق السعودي للتطوير العقاري، والتي تهدف إلى تقديم دعم مالي شهري للمواطنين السعوديين المؤهلين الذين يستوفون معايير الأهلية. غالبًا ما يتجاوز دعم التثبيت 670 مليون ريال سعودي شهريً ، وذلك بهدف السماح للعائلات السعودية بامتلاك منازلهم وزيادة حصة أصحاب العقارات بين المواطنين السعوديين إلى 70٪ بحلول عام 2030.

موعد نزول الدعم السكني

يتم تحديد موعد المساعدة السكنية في الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي ، وإذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة ، يتم دفع التاريخ إلى الأمام أو الخلف وفقًا للمصلحة العامة. على سبيل المثال في شهر جمادى الأولى 1443 الموافق ديسمبر 2021 م توزع المساعدة السكنية يوم الخميس الثالث والعشرين من الشهر ولأن الرابع والعشرين هو يوم الجمعة (عطلة) ، وهو التاريخ. تم دفع التبادل بمقدار واحد

فيما يلي مواعيد توزيع حقوق الدعم السكني الجديدة لعام 1443 هـ:

موعد نزول المساعدة السكنية شهر جمادى الآخرة (راتب يناير): الاثنين 21 يونيو 1443 هـ ، الموافق 24 يناير 2022 م.

موعد نزول المساعدة السكنية لشهر رجب (راتب فبراير): الخميس 23-07-1443 هـ الموافق 24-02-2022 م.

موعد نزول المساعدة الإسكانية لشهر شعبان (راتب مارس) هو الخميس 21 أغسطس 1443 هـ ، الموافق 24 مارس 2022 م.

موعد نزول المساعدة السكنية خلال شهر رمضان (راتب إبريل): الأحد 23-09-1443 هـ الموافق 24-04-2022 م.

موعد نزول المساعدة السكنية خلال شهر شوال (راتب مايو): الثلاثاء 23-10-1443 هـ الموافق 24-5-2022

موعد نزول المساعدة السكنية لشهر ذي القعدة (راتب يونيو): الخميس 24 نوفمبر 1443 هـ ، الموافق 23 يونيو 2022 م.

شروط الدعم السكني

يتم تقديم المساعدة السكنية للمتقدمين الذين يستوفون المعايير التالية:

يجب أن يكون طالب المساعدة السكنية سعودي الجنسية. يجب أن يكون مقدم الطلب رب أسرة ، ويجب أن يكون هو وعائلته مقيمين على أرض سعودية وأن يكون لهم إقامة دائمة هناك. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 24 عامًا. يجب ألا يكون مقدم الطلب قد امتلك منزلًا في السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب. يجب ألا يكون المتقدم قد تلقى مسبقًا أي نوع من أنواع المساعدة السكنية.

حاسبة الدعم العقاري

يقدم موقع سكني الذي تم إنشاؤه في المملكة المتحدة آلة حاسبة عبر الإنترنت لحساب مبلغ المساعدة السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان للمؤهلين ، ويتم احتساب المبلغ باتباع الإجراءات التالية: