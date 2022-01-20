الشروط الأساسية المطلوبة للتسجيل في برنامج دعم ريف

دعم ريف برقم الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين المستفيدين، ولذلك في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن برنامج ريف، حيث أن هذا من أهم برامج التنمية الريفية الزراعية التي تم تقديمها من قبل وزارة البيئة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن دعم ريف يقوم من أجل تحسين التنمية المستدامة للقطاع الريفي الزراعي بالسعودية، وبناءً على ذلك يعود بالنفع على صغار المزارعين والأسر الريفية الزراعية، حيث أن يمكن على جميع المواطنين السعوديين الراغبين في الاستفادة من برنامج دعم ريف، وهذا لكي تم الاستفادة من المبالغ المخصصة لهم، في الفترة الأخيرة أوضحت وزارة البيئة والمياه الزراعية بالمملكة العربية السعودية عن العديد من الضوابط الجديدة والشروط لكي يتم التسجيل في دعم ريف.

الشروط العامة للتسجيل في دعم ريف :

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب على المستفيد أن لا يقل عن 21 سنة. يجب على المستفيد أن يكون عامل في المهن المدعومة من خلال ريف. يجب على المستفيد أن يكون الدخل الخاص به أقل من 6 آلاف ريال سعودي. أن لا يتجاوز الحد الأقصى للمتقدم 54 ألف ريال سعودي. يلزم على المتقدم أن يكون مقيم في منطقة معينة بدعم ريف. يجب على المستفيد أن يكون حامل وثيقة العمل الحر.

خطوات الاستعلام عن دعم ريف :

يجب على المستفيد الدخول على رابط منصة ريف. ثم بعد ذلك إدخال كلمة المرور ورقمه السري للمستفيد. يجب بعد ذلك الضغط على “تسجيل الدخول”. يجب على المستفيد الضغط على الخدمات الإلكترونية. ثم يجب على المستفيد الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية الوطنية للمستفيد. يجب على المستفيد أن يدرج طلبه. النقر على أيقونة “بحث”.

ومن الجدير بالذكر أن يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين تعيينهم في برنامج ريف بالمملكة العربية السعودية، ولذلك هذا بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة التي تم الايضاح عنها من خلال موقع ثقفني، حيث أن قمنا بعرض جميع خطوات الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين المستفيدين الذين بحاجة لهذا الدعم المادي المخصص، وهذا من خلال الدخول على منصة ريف، ولذلك في هذه الحالة سوف يتم كشف مبلغ الدعم المادي الشهري الذي يتم إيداعه في حساب المواطن.