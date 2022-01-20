استعلام طلبات الزيارة العائلية بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية

استعلام طلبات الزيارة العائلية، حيث تعتبر الزيارة العائلية هي احدي استعلامات الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، حيث تعمل الخارجية السعودية علي توفير تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية وذلك لجميع الأفراد الذين يرغبون في دخول المملكة من خلال زيارة عائلية، علي أن يتم إصدار تأشيرة الزيارة العائلية لمدة زمنية تصل الي ستة شهور أو مدة عام أو عامين من تاريخ الحصول عليها، ويتم الموافقة علي استخراج تأشيرة الزيارة من خلال دفع رسوم مالية يتم تحديدها من جانب الوزارة وفق المدة الزمنية التي يتم التقدم بها، ومن خلال موقعنا سوف نوفر لكم رابط استعلام طلبات الزيارة العائلية.

شروط استخراج تأشيرة الزيارة العائلية السعودية

توافق وزارة الخارجية السعودية علي إصدار تأشيرة زيارة عائلية من خلال بعض الشروط التي يجب توافرها خلال التقديم عليها، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون طلب التأشيرة مُسجل من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية.

يجب التصديق على النموذج الخاص بالتأشيرة من خلال مكاتب الغرفة التجارية بأي مدينة بالسعودية أو من خلال الجهة المعنية بجهة العمل التي يتبع لها كل فرد.

يشترط لإصدار تأشيرة الزيارة أن تكون لأقارب من الدرجة الأولى للشخص المقيم.

يمنع أن يتم تقديم طلب التأشيرة في الأيام الخاصة بالحج والعمرة.

يشترط على المقيم أن يكون حاملاً لإقامة عمل تكون سارية الصلاحية.

يجب أن لا تقل المدة الزمنية الخاصة بانتهاء الجواز السفر عن 6 شهور.

يشترط أن لا تقل الأعمار التي تخص الأبناء عن ثمانية عشر عاماً إذا كان طلب الزيارة للأبناء.

يجب أن يتم سداد رسوم الزيارة العائلية المالية التي تم تحديدها من جانب وزارة الخارجية للحصول علي التأشيرة.

استعلام طلبات الزيارة العائلية

يتم الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتوفر لجميع الأفراد بالشكل التالي: