طلب معونة عاجلة الأمير عبد العزيز بن فهد والتي يطلبها الآلاف من المواطنين ذوي الحاجة من ابناء المملكة ويبحث عنه الجميع عبر مؤشرات البحث العالمية في جوجل، حيث يقوم الأمير بتوزيع مساعدات كثيرة ومتنوعة لجميع المحتاجين ولا يتقيد بموعد لتقديم تلك المعونة، وتقوم المؤسسة الخيرية التي قام بإنشائها بتلقي طلبات المواطنين على مدار اليوم بينما يبحث الكثيرين عن أرقامه الخاصة ورقم الجوال ليتم توصيل الطلبات العاجلة مباشرة ألية لما عرفوا عنه من حب تقديم العمل الخيري.

“واتساب صحيح” طلب معونة عاجلة الأمير عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud بالتفاصيل والخطوات

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد بن مكتوم الخيرية من أهم المؤسسات الإغاثي في داخل المملكة، وهنالك مؤسسات خيرية كثيرة تقوم بتقديم الدعم للفقراء والمحتاجين، إلا أن الأعمال والتبرعات الكبيرة التي قام الأمير بتقديمها مؤخرا جعلت أصحاب الحاجات يتوجهوا إليه، مثلما عملت المؤسسة في أمر اليوتيوبر الشهير “حادثة الشمري، حيث قام بتقديم منزل مؤثث له وسيارة ومبلغ مالي كبير كمساعدة لأسرة الفقيد، ويسعى أصحاب الحاجات والراغبين في الحصول على منزل خاص بهم إلى التقدم للمؤسسة وكذلك المديونين بديون كبيرة لا يمكنهم سدادها.

مجالات عمل مساعدات ومعونات الأمير عبد العزيز بن فهد

تقوم بشراء منزل عاجل لأصحاب كارثة انهيار المنازل أو الحوادث الكبيرة أو من ليس لديهم منزل.

يتم سداد ديون الكهرباء أو الإيجارات عن المديونين الفقراء والذين لا يمكنهم سدادها لضعف الدخل الشهري لهم.

تقوم المؤسسة بتلقي طلبات السداد عن الغارمين المسجونين ليرجعوا إلى ذويهم من جديد.

يتم المساعدة في نفقات الحياة ويتم تقديم سيارة للمحتاجين.

كيفية الحصول على مساعدات داخل المملكة (مؤسسات خيرية)

شكل طلب معونة لمؤسسة الأمير الخيرية (البريد الإلكتروني – مرسل بالبريد)

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى سمو الأمير عبد العزيز بن فهد

تحية طيبة وبعد

أقدم لكم طلب مساعدة وأتمني أن تنظروا إلى وضعي وأن تتعاطفوا مع شكواي، فأنا غير قادر على تحمل النفقات وتلبية متطلبات أسرتي، وأنت ساعدتنا وفقكم الله لكل خير، وجعلكم عونا لنا.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الاسم كاملاً/ …………….

محل السكن / ……………

رقم الهاتف/ …………….

كيفية التواصل مع المؤسسة الخيرية بشكل مباشر

عنوان المؤسسة: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

الرقم المباشر للاتصال : 485232658966 – من داخل المملكة على “رقم واتساب” 8004000000 – من خارج المملكة 920030003.

منصة تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.

لمنطقة تبوك فقط

يتم الاتصال على الرقم الموحد: ٩٢٠٠١٥١٥٢

من خارج منطقة تبوك: ٠١٤٤٢٢١٢٣٨

البريد السعودي: ص.ب تبوك ٥٩٨. – الرمز البريدي ٧١٤٢١

الإرسال على رقم الفاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويلة ٣٥٠-٢٥١

يتم الإرسال عبر الموقع والبريد الالكتروني: [email protected]