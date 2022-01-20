رفع إيقاف الخدمات مؤقتا www.najiz.sa والذي يتم بعد الحصول على حكم نهائي وبات من وزارة العدل السعودية نظرا لعمل مخالفة واضحة للقانون أو التقصير في أداء الالتزامات، حيث يعتبرها القانون السعودي مخالفة قانونية صريحة تستحق العقاب وهنالك تدرج في تطبيق الإجراءات الجزائية على المواطنين، حيث هنالك عقابات تبدا بالغرامة أو السجن المؤقت ويأتي رفع الخدمات مصاحبا للمخالفات المالية التي يقع فيها عدد من المواطنين، ويكون لرفع هذا الحكم عدد من الإجراءات والتي تقوم عبر بوابة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل السعودية.

كيفية رفع إيقاف الخدمات مؤقتا www.najiz.sa بوابة ناجز وزارة العدل بالهوية والاستعلام عن طلب

تحرص وزارة العدل بالمملكة على تنفيذ القانون العادل وتطبيقه على جميع المواطنين، حيث يتم التقدم بالشكاوى المصحوبة بالمستندات إلى الوزارة والتي تقوم بحجز مواعيد الحكم والمداولة، ويكون من حق صاحب الشكوى والمشكو في حقه تقديم ما لديه، وعند ثبوت الحكم وثبوت المخالفات الصريحة للقانون يتم اتخاذ الإجراءات العقابية ضد المخالفين، ويتبع القانون ضد المخالفين إيقاف الخدمات، والتي تشمل عدد من المجالات بينما لا تشمل كل الخدمات المقدمة.

بوابة ناجز الإلكترونية بوزارة العدل

هي البوابة التي قصدها أصحاب الخدمات الموقوفة والذين أدوا ما عليهم من التزامات مالية للبنوك أو للأسر أو عقوبات جنائية، وذلك للتسجيل بالمنصة وتأكيد الوفاء بتلك الالتزامات وتستقبل البوابة المستندات والوثائق وتتحقق منها، على أن تقوم برفع الإيقاف عن الخدمات للمتقدمين والمقبولين في خلال يوم واحد من التسجيل، بينما يكون على غير المقبولين مراجعة المستندات المقدمة لما يكون فيها من مخالفة أو أنها غير كافية لرفع الإيقاف، ويتم التقدم عبر وسيلتين:

رفع إيقاف الخدمات بوزارة العدل عبر بوابة ناجز.

دخول المنصة الوطنية الموحدة والتسجيل في طلب رفع الإيقاف.

رفع إيقاف الخدمات عبر المنصة الوطنية الموحدة رفع إيقاف الخدمات عبر ناجز يتم الدخول على المنصة الوطنية الموحدة بحساب الفرد والتسجيل في خدمة ناجز وزارة العدل واختيار ايقونة “رفع إيقاف الخدمات”. يتم تغيير لغة الدخول إلى اللغة العربية. يقوم بتسجيل الدخول بالهوية الوطنية على المنصة الوطنية. يتم اختيار خدمة رفع إيقاف الخدمات. يتم إرفاق المرفقات التي تفيد بإلغاء الحكم. يتم تسجيل الطلب. أو يتم الدخول على المنصة الوطنية للأحكام ناجز واتباع الخطوات لرفع الإيقاف. يقوم المستخدم باختيار الخدمة التي يرغب فيها على البوابة. يتم تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية أو إنشاء حساب جديد. يتم اتباع خطوات التسجيل ثم إرسال الطلب.