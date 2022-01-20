استعلام عن انتهاء اقامة عبر أبشر وخطوات التجديد الخاصة بها وماهى رسوم التجديد الجديدة

خلال الفترة الراهنة انتشر البحث عن الاستفسار عن صلاحية الإقامة بالمملكة العربية السعودية داخلها وخارجها وهذا يرجع بدوره إلى الأهمية القصوى لأوراق الإقامة الخاصة بأي مغترب لأنه من دونها لا يستطيع البقاء في الدولة الموجود بها، ولهذا السبب أطلقت الحكومة السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة أبشر للقيام بالاستعلام عن مدى انتهاء صلاحية الإقامة والطريقة والخطوات التي من خلالها يمكن تجديد الإقامة، ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية يوجد بها عدد كبير جدًا من المغتربين وصل إلى 12 مليون مغترب تقريبًا.

التخلص من الصعوبات التي تواجه المغتربين في تجديد الإقامة.

الكثير من المغتربين يجدون صعوبة في معرفة موعد انتهاء الإقامة مما يترتب عليه في حين تأخيرهم عن التجديد دفع غرامات مالية واليوم نعرض عليكم خطوات الاستعلام عن فترة صلاحية الإقامة إلكترونيًا:

يتم التوجه إلى بوابة أبشر.

يقوم المستخدم بالنقر على أفراد.

من خلال الموقع يقوم المستخدم بكتابة الاسم ورقم الهوية.

يتم كتابة رمز التحقق للتأكيد.

يقوم المستخدم بالنقر على الاستفسار عن صلاحية الإقامة وتاريخ انتهائها.

تظهر صفحة تحتوي على كافة البيانات الخاصة بإقامة المقيم وكذلك أسرته في حال إقامتهم معه.

الشروط المتطلبة للقيام بتجديد إقامة المغتربين.

يشترط على المتقدم لتجديد الإقامة أن يكون ملتحق بعمل داخل المملكة العربية السعودية. في حالة استلام الورق الخاص بإثبات الإقامة يقدم الشخص صورتين شخصيتين ويقوم بتقديمهم إلى المديرية. أن يقوم المتقدم لتجديد الإقامة بدفع كافة رسوم التجديد، وفي حالة التأخير عن تجديد الإقامة فيقوم بدفع غرامة التأخير عن الفترة التي تأخر عنها. يشترط على المتقدم لتجديد الإقامة أن يكون على رأس العمل. يوجد العديد من الفئات التي يتم إعفائها من دفع رسوم تجديد الإقامة الأشخاص الذين تكون التأشيرة الخاصة بهم للدراسة.

يمكن للمقيم أن يطلب صلاحية الإقامة دون الدخول إلى أبشر في حال لم يكن لديه حساب في المنصة الإلكترونية والسبب هو أن تاريخ انتهاء الإقامة يختلف عن التاريخ المذكور في وثيقة المقيم التابعة لـ الوافد، لتجنب الغرامة، وعلى الأكثر، الترحيل من أجل تجنب ذلك، من الضروري التأكد من صلاحية تصريح الإقامة، لذلك في الخطوات التالية سنشرح الطريقة الصحيحة لطلب انتهاء صلاحية تصريح الإقامة دون للحصول على حساب على المنصة عبر الإنترنت وهذه هي خطوات السؤال عن صلاحية الإقامة دون تسجيل الدخول إلى أبشر: