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عمر شويل - جدة خطوات إضافة المواليد في حساب المواطن للاستفادة من الدعم حيث يعد برنامج حساب المواطن يعد من أهم وأفضل البرامج التي تم تواجدها داخل المملكة العربية السعودية، من خلاله سوف يستفيد الجميع بالكثير والعديد من الخدمات بشكل هام للحصول على الدعم بشكل كامل إضافة إلى ذلك يمكنها ان نقوم بإضافة المواليد والاستفادة أكثر من هذا الدعم وإجراء بعض الأوراق التي من خلالها يتم اضافه المواليد بشكل صحيح على جميع الوافدين على أرض المملكة أن يقوموا باستحقاق بعملية الاستفادة وإجراء جميع البيانات حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذا الدعم بشكل أكبر.

خطوات إضافة المواليد في حساب المواطن

يوجد بعض الإجراءات المهمة التي أكدت عليها الأحوال المدنية داخل المملكة العربية السعودية، حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم بكل سهولة، أو إضافة المواليد التي يتواجدون لديها، لهذا السبب الإجراء الأساسي لأضافه المواليد قد يكون من خلال النقاط التالية:-

أولا نقوم الدخول على تفاصيل الطلب.

ثم نقوم بالضغط على كتابة بيانات التابع.

ونبدأ الأن بإضافة البيانات الأساسي من خلال الأحوال المدنية

كما يتم استكمال عملية التسجيل وتحديث البيانات http://ca.gov.sa

تفاصيل دعم الدفعة المستحقة

برنامج حساب الوطن قد يعتبر دعم هادف لجميع المواطنين بنسبة لا تقل عن 1.9 مليار ريال كما تم تخصيص هذا الدعم لجميع المستفيدين وبالأخص في شهر يناير الجاري المنظومة المتكاملة ولكن يعد مبلغ مهمة جدا لعدد المستفيدين في هذا الشهر وصل الى 10.4 ملايين مستفيد وذلك بعدما تم إضافة جميع المواطنين أو جميع المواليد الجدد بما انطلق أيضا من منظومة تعويضية جديدة في هذا الشهر.

شروط الأهلية والاستحقاق:

وبسبب استيفاء جميع الشروط الأساسية لبرنامج الأهلية والاستحقاق اكدت ايضا على عندما يتم اتباع أو إتمام هذه الشروط حتى يتمكن من الحصول على الدعم لذلك مش شرط تكون كالتالي:-