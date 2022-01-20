بالخطوات كيفية تصفير التأمينات الإجتماعية المديونيات والغرامات وكيفية حساب التأمينات

تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العديد من خدماتها للمواطنين بالمملكة ومن أهم ما تقدمه كيفية حساب التأمينات وكيفية تصفير التأمينات الإجتماعية عن طريق الدخول الإلكتروني في الموقع الرسمي للتأمينات السعودية والعمل في هذا الصدد على إتباع الخطوات المعلنة في الموقع من تعبئة بيانات العميل بالطريقة الصحيحة وإدخال اسم المستخدم والرقم السري وما إلى ذلك من اجل الانتفاع بكافة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع سواء للأفراد أو الشركات، وكما تعمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على إتاحة عدد من الأمور الهامة للمواطنين من معاشات للمتقاعدين وصرف معاش الضمان والتكافل وغيرها من الامور التي تهم كافة المواطنين.

اهم خدمات التامينات وخطوات تصفير التأمينات الاجتماعية:

تقدم التامينات الاجتماعية العديد من الخدمات للمواطنين ومنها مايلي:

تقدم مؤسسة التامينات خدمة تصفير التأمينات الاجتماعية

بالإضافة إلى خدمة التصفير للمديونيات.

خدمة سداد الغرامات

وكذلك تقدم إمكانيه عمل تقسيط للمديونية مع الإعفاء من غرامات التأخير في حالات معينة.

وتقدم المؤسسة إمكانية فصل موظف عليه حماية أجور.

كيفية الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية:

للاستعلام عن اشتراك التامينات الاجتماعية بالمملكة يجب اتباع الخطوات الاتية:

اولا الدخول على الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية السعودية .

ثم نقوم بالنقرعلى أيقونة التحقق السريع التي تعمل على إدخالك في أيقونة أخرى وهى الحالة الوظيفية.

ثم عليك بكتابة وملء رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

ثم عليك بكتابة رقم التحقيق المرسل من الموقع إلى هاتفك الجوال.

ثم يظهر لك صفحة بها المعلومات اللازمة لك بعد الانتهاء من الخطوات السابقة.

خطوات الخروج من التأمينات الاجتماعية:

حيث يتم تصفير التأمينات الاجتماعية يتيح للمشترك خدمة الخروج من التأمينات بعدد من الخطوات كالتالي:

ادخل على رابط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية.

ثم عليك بالنقرعلى ايقونة خدمات والدخول منها إلى أيقونة خدمات أعمال.

ثم عليك بالدخول على كلمة استبعاد مشترك ثم النقر على تقديم الخدمة وكتابة كافة البيانات الصحيحة المطلوبة.

ثم بعدها يكون طلب الاستبعاد جاهز للتقديم.

بالخطوات كيفية حساب التأمينات الاجتماعية السعودية:

من الجدير بالذكر حيث قامت وزارة التأمين الاجتماعي بالمملكة بتحديد عدد من الضوابط منها تصفير التأمينات الاجتماعية وكيفية الحساب التي تتمثل في استقطاع المؤسسة لنسبة 22% من رواتب العاملين في القطاع الحكومي كوسيلة لدعم البطالة والذين لايعملون، ويكون هذا الاستقطاع المشار إليه بنسبة 2% من الراتب الأساسي للعامل و نسبة 1% على كل من صاحب العمل والموظف، وتعمل المؤسسة على استلام الاشتراكات الشهرية مع بداية كل شهر.