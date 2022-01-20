دعم المواطن منصة سلفة قرض وقتي تكميلي بدون فوائد دون تحويل الراتب السعودية

تعتبر منصة سلفة الإلكترونية هي واحدة من أكبر المنصات التمويلية داخل وخارج المملكة العربية السعودية، ويرجع السبب في إلى كونها من أفضل المنصات وهو كونها بها العديد من المميزات التي تتمتع بها المنصة في سبيل خدمة المواطنين المقيمين في المملكة السعودية، حيث يمكن للمواطنين من خلالها التقديم والحصول على قرض وقتي تكميلي وتمويل شخصي وآسري سريع من دون الحاجة إلى تحويل الراتب من خلال خطوات بسيطة، وفي هذا المقال سوف نتعرف أكثر إلى كافة هذه الخطوات، بالإضافة إلى الشروط والمعايير الواجب توافرها في المتقدم من أجل الحصول على التمويل الشخصي.

قرض وقتي تكميلي منصة سلفة

تسعى سلفة إلى توفير أكبر عدد من الخدمات والقروض للمواطنين السعوديين المتقدمين على طلب قرض تكميلي من المنصة الإلكترونية من خلال توفير لهم التمويل والقروض في صورة مشاريع صغيرة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتزويد الدخل الآسري ومقاومة الظروف المعيشية، هذا بالإضافة إلى العمل على جذب أكبر قدر من العملاء المتقدمين لديها، حيث إنه كان لهذه المنصة دور كبير أثناء فترة الجائحة، حيث إنه مع انتشار فيروس كورونا المستجد في أرجاء المملكة قامت بتقديم بعض الخدمات التي تساعد المواطنين الذين تأثروا سلبياً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم من أجل قرض التمويل الشخصي

أن يكون راتب المتقدم للحصول على القرض لا يتجاوز 4000 ريال سعودي كحد أدني.

أن يكون المتقدم للحصول على القرض أو التمويل سعودي الجنسية، وكذلك مقيم إقامة كاملة داخل السعودية.

ألا يتخطى عمر المتقدم للحصول على التمويل 60 عاماً، ولا يقل عن 18 عاماً يوم تقديم الطلب.

يكون المتقدم يعمل لدى إحدى الجهات الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة داخل السعودية.

يعمل المتقدم بالفعل في إحدى جهات العمل بصفة مستمرة دون انقطاع، وذلك لمدة ستة أشهر على الأقل بالنسبة للقطاع الخاص، ولا يقل عن ثلاثة أشهر للقطاعات الحكومية.

التقديم على قرض سلفة التكميلي