شركة إمكان للتمويل الشخصي الموافقة الفورية على طلب 50 الف ريال تمويل ميسر الشروط والإستعلام

تقدم شركة امكان تمويل ميسر سريع بدون تعقيدات لجميع الأشخاص الراغبين في إنشاء مشروع خاص بهم لتحسين دخلهم الشهري لتخفيف أعباء المعيشة، وهذا التمويل متاح لجميع الأفراد الذين يعملون في القطاعات الخاص والعام بطريقة مبسطة لهم، لأن هدف التمويل هو تحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين، وسوف نوضح الشروط وكيفية الحصول على التمويل داخل المقال، حيث وفرت شركة امكان العديد من القروض الشخصية، وهم نوعان التمويل الإضافي والتمويل الميسر، كما يحق للمواطنين الاستعلام عن هذه القروض من خلال الذهاب إلي الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة إمكان للتمويل وكذلك يمكنك حاسبة التمويل حيث متاح التمويل الميسر حتى 50 ألف ريال فور التقديم على طلب تمويل طالما مستوفي الشروط ستجد الموافقة الفورية واستلام قيمة التمويل المطلوب او ايداعه بحساب طالب التمويل.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل امكان:

للموافقة على تمويل امكان يجب توفر الشروط التالية:

يشترط في طالب القرض ان يكون سعودي الجنسية.

ويشترط للموافقة على التمويل الميسر أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 22 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

يشترط في الشخص ان يعمل في أي قطاع من الخاص والعام.

من الضروري أن يكون راتب الشخص المتقدم لا يقل عن 2 آلف ريال سعودي، أما في حالة أن الشخص المتقدم متقاعد يجب أن يكون الراتب الخاص به لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

يبدأ قيمة التمويل الذي يمكن أن يحصل عليها الشخص المتقدم من ألفان ريال سعودي حتى 50 ألف ريال

ولكي يمكن الحصول على التمويل المقترض أن يكون له سجل ائتماني خاص به.

خطوات وكيفية الاستعلام على التمويل الميسر من امكان:

للموافقة على طلب التمويل الميسر من شركة امكان يجب اتباع الخطوات الاتية: