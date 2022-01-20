منصة سكني sakani.housing.sa تسجيل طلب أراضي سكنية يتم توزيعها مجانا على عدد من فئات المجتمع السعودي، وذلك مع الالتزام التام بشروط التسجيل واتباع ألية التسجيل الإلكتروني بالمنصة السكنية، كما يتم ترقب مواعيد الإعلان عن دعم الوزارة بالبنوك لمستفيدي دعم سكني والآلية الخاصة بصرف القرض التمويلي لبناء المساكن لكل مصرف، ويترقب المواطن السعودي شهريا موعد إيداع هذا الدعم ليتم التعرف على كيفية تمويل بناء المنازل، وهنالك عدد من شرائح الأراضي التي يتم توزيعها على المواطنين حسب الدخل الشهري لهم.

منصة سكني sakani.housing.sa تسجيل طلب أراضي سكنية مجانية وموعد دعم فبراير 2022

تقوم وزارة الإسكان بالمملكة بالعمل التي تم تأهيلها له وهو توزيع الأراضي للمواطنين وفق ألية خاصة وشروط يتم تحديدها لجميع شرائح المجتمع الراغبين في الحصول على الأراضي السكنية، حيث يتم توفير قطع الأراضي لبناء الفيلات بعدد من المناطق المميزة يتم بيعها أو خضوعها للدعم التمويلي، كما يتم توفير أراضي للسكن المتوسط أو الاقتصادي بينما يتم توفير عدد من الأراضي التي يتم توزيعها مجانا على عدد من فئات المجتمع، وذلك بالاتفاق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومراجعة بيانات المتقدمين عبر وزارة الداخلية بالمملكة.

شرائح توزيع الأراضي السكنية عبر وزارة الإسكان السعودية

كما في أي مجتمع هنالك شرائح مختلفة بين المجتمع ويكون حسب الفئة العمرية والدخل الشهري وتتقسم على الشرائح التالية:

أراضي لبناء مساكن فاخرة يتم بيعها لراغبي بناء المساكن عالية المستوى.

توفير أراضي لمتوسطي الدخل وتكون للموظفين ويتم توفير الدعم التمويلي من برنامج سكني.

توزيع أراضي مجانية على غير القادرين ويكون وفق ألية خاصة لاحتساب الاستحقاق.