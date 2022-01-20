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منصة سكني sakani.housing.sa تسجيل طلب أراضي سكنية يتم توزيعها مجانا على عدد من فئات المجتمع السعودي، وذلك مع الالتزام التام بشروط التسجيل واتباع ألية التسجيل الإلكتروني بالمنصة السكنية، كما يتم ترقب مواعيد الإعلان عن دعم الوزارة بالبنوك لمستفيدي دعم سكني والآلية الخاصة بصرف القرض التمويلي لبناء المساكن لكل مصرف، ويترقب المواطن السعودي شهريا موعد إيداع هذا الدعم ليتم التعرف على كيفية تمويل بناء المنازل، وهنالك عدد من شرائح الأراضي التي يتم توزيعها على المواطنين حسب الدخل الشهري لهم.
منصة سكني sakani.housing.sa تسجيل طلب أراضي سكنية مجانية وموعد دعم فبراير 2022
تقوم وزارة الإسكان بالمملكة بالعمل التي تم تأهيلها له وهو توزيع الأراضي للمواطنين وفق ألية خاصة وشروط يتم تحديدها لجميع شرائح المجتمع الراغبين في الحصول على الأراضي السكنية، حيث يتم توفير قطع الأراضي لبناء الفيلات بعدد من المناطق المميزة يتم بيعها أو خضوعها للدعم التمويلي، كما يتم توفير أراضي للسكن المتوسط أو الاقتصادي بينما يتم توفير عدد من الأراضي التي يتم توزيعها مجانا على عدد من فئات المجتمع، وذلك بالاتفاق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومراجعة بيانات المتقدمين عبر وزارة الداخلية بالمملكة.
شرائح توزيع الأراضي السكنية عبر وزارة الإسكان السعودية
كما في أي مجتمع هنالك شرائح مختلفة بين المجتمع ويكون حسب الفئة العمرية والدخل الشهري وتتقسم على الشرائح التالية:
- أراضي لبناء مساكن فاخرة يتم بيعها لراغبي بناء المساكن عالية المستوى.
- توفير أراضي لمتوسطي الدخل وتكون للموظفين ويتم توفير الدعم التمويلي من برنامج سكني.
- توزيع أراضي مجانية على غير القادرين ويكون وفق ألية خاصة لاحتساب الاستحقاق.
شروط التسجيل والحصول على دعم سكني 1443
- يجب أن يكون المسجل بالبرنامج من الجنسية السعودية.
- لا يقل العمر عن 25 عام.
- يكون من فئة أصحاب الوظائف ذات الدخل الثابت، ويتم تحديد الدعم التمويلي والأقساط حسب هذا الراتب.
- يجب ألا يكون لديه سكن في وقت التسجيل.
- كما لا يجب أن يكون حصل على دعم سكني من قبل، حيث يتم الحصول عليه لمرة واحدة.
كيفية التسجيل الإلكتروني في دعم سكني وموعد إيداع دعم فبراير 2022
تتيح الوزارة التسجيل الإلكتروني طوال الشهر للحصول على الدعم، مع الالتزام بآلية التسجيل والشروط، على أن يتم الرد على الطلب بعد 60 يوم من التسجيل لكل طلب، ويتم تحديد موعد الرد الشهري على المقبولين في صرف الدعم السكني والذي يكون في اليوم الأول من الشهر الميلادي، الأول من فبراير 2022، على أن يقوم المقبولين في البرنامج بالتوجه إلى المصرف الذي يرغبوا في الحصول على الشروط التمويلية الأفضل لهم، ويتم التسجيل بالخطوات التالية:
- يتم الدخول على الموقع الإلكتروني “لمنصة سكني وزارة الإسكان السعودية“.
- يقوم المستخدم بتسجيل الدخول بالحساب الذي قام بتسجيله من قبل أو إنشاء حساب جديد.
- يتم اتباع كافة الخطوات المطلوبة وتسجيل كافة البيانات.
- يجب تسجيل رقم الهاتف النقال وتسجيل بيانات الدخل الشهري.
- يتم حفظ الطلب والحصول على رقم الطلب قبل تسجيل الخروج.
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