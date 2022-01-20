نوضح لكم كيفية التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد بالسعودية وكذلك المستفيدين والفئات المستبعدة من خلال موقعنا، حيث نلقي الضوء على طريقة التسجيل والفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي حسب لائحة الضمان الاجتماعي السعودي؟ معاش الضمان الاجتماعي خدمة سعودية تهدف إلى صرف مبلغ شهري لدعم السعوديين المقيمين داخل المملكة على تكاليف الحياة وتلبية احتياجات الأسرة.

كيفية التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد

من خلال موقع الإنترنت المخصص للخدمات من خلال خدمة المعاشات الأمنية، أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التقدم بطلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وفي ظروف غير معتادة، يجب عليك التحقيق في المشكلة في مكاتب التأمين في منطقة المستفيد.

خطوات تنفيذ الضمان الاجتماعي

إذا كان مستفيدًا جديدًا لأول مرة، يجب على المستفيد إنشاء ملف شخصي له وملء البيانات ذات الصلة، مثل المعلومات الشخصية، ومعلومات العنوان والتواصل، ومعلومات الحساب المصرفية.

إرفاق الأوراق الأساسية بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بهم.

يقوم المستلم بتقديم الطلب، والذي يتم تتبعه بعد ذلك من خلال تطبيق “My Talabat” حتى يتم التوصل إلى الحكم.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بالمملكة العربية السعودية

وبحسب ما وضحته الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سيتم عرض نوع الأوراق اللازمة على الشاشة أمام طالب الخدمة أثناء إجراءات التسجيل حسب فئة المستفيد.

كما يستثنى من هذه الخدمة السيدة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لديها أطفال منه، وكذلك أبناء أرملة سعودية من زوجها الأجنبي.

الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي