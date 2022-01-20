نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مبلغ اعانة سند محمد بن سلمان وطريقة الاستعلام عن المبادرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم مبلغ اعانة سند محمد بن سلمان قام ولي العهد محمد بن سلمان بإتاحة برنامَج يعمل على تقديم الدعم المالي للمواطنين في المملكة العربية السُّعُودية وذلك لمساعدتهم على المعيشة ومواجهة أعباء الحياة ومن الفئات التي تحتاج إلى هذا الدعم هم المطلقات والأرامل والأيتام وغيرهم ولأهمية هذا الأمر بالنسبة لهذه الفئات سوف نقوم بتوضيح كلّما يخص هذا البرنامَج من خلال مقالنا هذا.

كم مبلغ اعانة سند محمد بن سلمان

تبلغ 20 ألف ريال، يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن ماهو مبلغ اعانة سند الذي يتم تقديمه من قبل ولي العهد محمد بن سلمان للأسر والأفراد حيث أنه يتم تقديم مبلغ عشرين ألف ريال سعودي 20000 وذلك كحد أدنى من مبادرة سند للزواج ويتم تحديد هذا المبلغ على حسب حالة المتقدم وقد تبين أن هذا المبلغ يتم الحصول عليه دون دفع أي رسوم البرنامَج ويتم الحصول على هذا الدعم بعد القيام بتقديم كافة البيانات المطلوبة وأيضاً أن يكون المتقدم مستوفي للشروط والأحكام الذي تم وضعها.

شروط سند محمد بن سلمان للزواج

لقد تم وضع بعض الشروط والأحكام التي يجب على كل من يريد الحصول على دعم سند محمد بن سلمان للزواج الالتزام بها وذلك حتى يتم التسجيل في البرنامَج وهذه الشروط والأحكام تتمثل في الآتي:

لا بد من أن يكون المتقدم سواء رجل أو امرأة أن يحملون الجنسية السُّعُودية.

يجب أن يكون عمر الرجل المتقدم يتراوح ما بين 21 إلى 40 عاماً.

كما يجب أن يكون عمر المرأة المتقدمة يتراوح بين 18 إلى 40 عاماً.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة السُّعُودية.

لا بد من أن يكون المتقدم يريد الزواج للمرة الأولى.

ألا يكون قد مر فترة على عقد الزواج أكثر من سنة قبل التقديم للحصول على الدعم.

لا بد ألا يتعدى الدخل الشهري للمتقدمين أربع آلاف ريال سعودي 40000 كما يجب ألا يتعدى المهر عن خمسون ألف ريال سعودي 50000.

يشترط أن يكمل المتقدم دورة الوعي المالي الذي يقدمها البرنامَج ولا بد من أن يتم تحقيق ما لا يقل عن 60% في نهاية البرنامَج.

يقوم البرنامَج بتقديم أولوية المبادرة للمتقدمين من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وأيضاً أبناء الشهداء.

كيفية التسجيل في سند محمد بن سلمان للزواج

لقد تم وضع بعض الخطوات التي يجب اتباعها التسجيل في برنامَج سند للزواج وهذه الخطوات تكون كالآتي:

الدخول للموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج سند محمد بن سلمان للزواج.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة مبادرة سند للزواج.

تدوين كافة البيانات المطلوبة للتسجيل.

وبعدها يتم استكمال دورة الوعي المالي بالدرجة المطلوبة.

وأخيراً سوف يتم اعتماد الطلب المقدم في حالة توافر كافة الشروط.

طريقة الاستعلام عن مبادرة سند

من الممكن أن يستطيع المواطن الذي قام بالتسجيل في مبادرة سند محمد بن سلمان بالاطلاع على الطلب الخاص به وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج سند محمد بن سلمان.

النقر على أيقونة مبادرة سند.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على زر تقديم الطلب.

وبعدها يتم تدوين كل من رَقَم الهُوِيَّة الوطنية وكلمة المرور.

وأخيراً من الممكن أن يتم معرفة حالة الطلب.

وفي الختام نكون قد تعرفنا إلى كم مبلغ اعانة سند محمد بن سلمان وتعرفنا أيضاً إلى الشروط المطلوبة للحصول على دعم سند محمد بن سلمان للزواج ونحن إلى ذلك قمنا بتوضيح طريقة التسجيل في سند محمد بن سلمان وتعرفنا على طريقة الاستعلام عن مبادرة سند.