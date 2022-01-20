نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم استحقاق الضمان الاجتماعي المطور للفرد بعد نزول المعاش للمؤهلين sbis.hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت الوزارة كم استحقاق الضمان الاجتماعي المطور للفرد المستقل ولأفراد الأسرة المقيمين في نفس المسكن بعد صدور قرار القبول النهائي في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 بالاستحقاق والأهلية، وهذا ما يسمى بالحد الأعلى لقيمة المعاش المحتسب بناءً على عدد أفراد الأسرة، حيث يبدأ الاستحقاق اعتباراً من 1100 ريال للفرد الواحد كحد أدنى، ويستمر في الزيادة بمبلغ 550 لكل تابع بناءً على عدد التابعين حتى يصل للحد الأقصى المقرر الحصول عليه مهما بلغ عدد الأفراد وهو 5000 ريال، ومن خلال ثقفني نوفر الحد المانع للضمان والحد الأعلى من خلال جدول يمكنكم الإطلاع عليه، كما يمكن الحصول على رابط التسجيل في الضمان المطور عن طريق منصة الدعم والإعانات الاجتماعية الإلكترونية عن طريق النت دون الحاجة للذهاب إلى مراكز العناية بالعملاء.

كم استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور ليشمل فئات أكثر من النظام السابق للمساعدة في تخطي الأزمات والكوارث من خلال تقديم دعم مادي للفئات الأكثر احتياجاً للمال، ولم يتوقف الأمر فقط عند تقديم مساعدات مالية، وإنما يتم توفير فرص عمل للمستحقين القادرين على العمل من خلال منصات التوظيف المعتمدة بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف.

وقد تم البدء في استقبال طلبات التسجيل في الضمان المطور منذ شهر نوفمبر الماضي، وتستمر المنصة في استقبال الطلبات بشكل مستمر دون تحديد موعداً لنهاية التسجيل بالنسبة للمتقدمين الجدد، أما بالنسبة لمستفيدي الضمان الحاليين، فحددت الوزارة مهلة ستة أشهر يجب أن يتقدم المستفيد خلالهم بطلب تسجيل ضمان اجتماعي جديد.

وبعد الانتهاء من تقديم الطلب بنجاح، تقوم الجهة المختصة بدراسة الحالات المتقدمة للوقوف على مدى أهليتهم وفقاً لمعايير وشروط الاستحقاق المعلنة، وفي حال قبول المتقدم للحصول على المعاش بعد التحقق من انطباق شروط الضمان المطور عليه، فيتم الحصول على مبلغ المعاش المحدد بناءً على عدد أفراد الأسرة وفق الجدول التالي:

عدد أفراد الأسرة الحد المانع للضمان الحد الأعلى لقيمة المعاش 1 1100 1100 2 1650 1650 3 2200 2200 4 2750 2750 5 3300 3300 6 3850 3850 7 4400 4400 8 4950 4950 9 5500 5000

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد للفرد

يضم الجدول الحد الأدنى للمعاش الذي يتم على أساسه تحديد الاستحقاق من عدمه بناءً على عدد الأفراد المقيمين في المسكن الواحد، بالإضافة إلى الحد الأعلى لقيمة المعاش المقرر الحصول عليه في حال تم قبول المستفيد، ويجب العلم أن الحد المانع يزيد بزيادة عدد الأفراد.

ففي حال كانت الأسرة مكونة من 10 أفراد، فيتم إضافة 550 ريال إلى المبلغ المرفق عالية “5500 ريال، ليصبح الحد المانع لهذه الأسرة هو “6050 ريال، بينما يتوقف الحد الأعلى لقيمة المعاش عند هذا الحد 5000 ريال حتى وإن زاد عدد الأفراد على تسعة، وقد أقرت الوزارة راتب الضمان ليكون وفقاً للتالي:

الفرد المستقل أو عائل الأسرة = 1100 ريال.

التابع أو المُعال = 550 ريال.

ويتم النظر لجميع الأفراد المقيمين في المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة تستحق معاشاً واحداً (عائل + التابعين)، وقد استثنت الوزارة الطالب المقيم خارج المدينة لغرض الدراسة بشرط أن يكون عمره ما بين 18 إلى 25 عام، فسيتم احتسابه ضمن أفراد الأسرة، ويجب عليه قبول الارتباط كتابع والموافقة من خلال منصة الضمان الاجتماعي المطور الإلكترونية، ويمكنكم الآن التعرف على إجابة سؤال كم راتب الضمان المطور للفرد أو كم استحقاق الضمان الاجتماعي المطور وفق الآلية الجديدة من خلال النقاط المرفقة.

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور

تتيح منصة الدعم والحماية الاجتماعية إمكانية التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بعد أن نقلت الوزارة جميع خدمات الضمان إليها بشكل نهائي، وأكدت الوزارة على إيقاف التسجيل في الضمان السابق، فمن يرغب في الحصول على المعاش، يجب عليه أولاً الإطلاع على شروط الاستحقاق، ثم الدخول إلى منصة الضمان المطور للإعانات الاجتماعية من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية (sbis.hrsd.gov.sa) الرسمي.

وبعد ذلك يقوم بإنشاء مستخدم جديد على البوابة ليتمكن من التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وتبدأ أولى خطوات تسجيل مستخدم جديد بتعبئة الهوية والجوال وتاريخ الميلاد وكلمة المرور، ثم إدخال رمز التوثيق المرسل في رسالة نصية sms لتفعيل الجوال، ثم تعبئة البيانات المطلوبة للدخول إلى الملف الموحد والبدء في تعبئة البيانات المطلوبة.

ويتكون الملف من تسع خانات تبدأ بالمعلومات الشخصية التي تحتوي على بيانات ثابتة لا يمكن التعديل عليها مثل الهوية والجوال وتاريخ الميلاد، ومسترجعة وهي المعروضة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي يمكن تعديلها وفق الحالة، وأخرى جديدة وهي البيانات المطلوب تعبئتها بشكل كامل، ثم الإجابة على الثلاث أسئلة المطروحة أمامك، وإدخال رقم الآيبان والنقر على “حفظ والتالي” وفقاً للخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

عرضنا من خلال المقال الحد المانع للضمان الاجتماعي والحد الأعلى لقيمة المعاش للإجابة على التساؤل المطروح في الوقت الحالي وهو كم راتب الضمان للفرد أو كم استحقاق الضمان الاجتماعي المطور وفق الآلية الجديدة بعد نفاذ النظام بشكل رسمي، ومن يرغب في الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد أو التعرف على طريقة حساب الضمان الاجتماعي 1443، ومعرفة موعد نزول الدفعة الأولى للمتقدمين الجدد، يمكنه ذلك الآن من خلال ثقفني.

شروط الضمان الاجتماعي الجديدة

قبل البدء في تعبئة بيانات الملف الموحد للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، يجب الإطلاع أولاً على شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد الموضحة بالتالي:

توفر شرط الإقامة الدائمة في المملكة خلال العام السابق على التقديم. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية باستثناء (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المواطنة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام). أن يقل الدخل الشهري (المكتسب + غير المكتسب) عن الحد الأدنى أو الحد المانع المحتسب للمعاش وهو (1100 ريال لعائل الأسرة – 550 ريال لكل تابع). استيفاء متطلبات الوزارة التي تتعلق بالصحة، والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل للمستحقين القادرين على العمل من خلال متابعة منصات التوظيف المعتمدة للبحث عن فرصة عمل مناسبة. انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة. ألا يكون المتقدم مقيماً بأحد المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة. عدم امتلاك المتقدم لأصول وثروات عالية القيمة.

وقد بدأت الوزارة في إيداع مبالغ معاش الدفعة الأولى في الحسابات البنكية للمستفيدين مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بتاريخ العشرون من شهر يناير لعام 2022م الموافق لتاريخ السابع عشر من شهر جمادي الآخرة لعام 1443هـ، لذلك يجب التأكد من المبلغ المودع في الحساب البنكي ومطابقته بالرقم الموجود في خانة “الدفعات المالية” لمعرفة كم استحقاق الضمان الاجتماعي المطور للأسرة المتقدمة.