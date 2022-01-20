نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب في بنك الراجحي عن طريق أبشر وبدونها وشروط فتح الحساب للمقيمين والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب في بنك الراجحي ، يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ويبحث الكثيرون عن طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي حيث يقدم الكثير من الخدمات المصرفية اليي يتيحها مصرف الراجحي للعملاء الخاصين به من تمويلات وقروض سواء شخصية أو عقارية ونظرا لرغبة العديد من مواطنين ووافدين المملكة في معرفة كيفية توثيق و فتح حساب في مصرف الراجحي للمقيمين والمواطنين عبر الإنترنت حيث يتيح البنك أكثر من طريقة لفتح حساب أون لاين منها توثيق و فتح حساب في النفاذ الوطني بنك الراجحي.

طريقة فتح حساب في بنك الراجحي

في هذه الفقرة سنوضح للقارئ كيفية فتح حساب بنك الراجحي خلال النفاذ الموحد أو كما هي متعارف عليها (منصة أبشر للأفراد) وللقيام بإنشاء الحساب قم باتباع الآتي:

أولا بالدخول على رابط فتح حساب في بنك الراجحي عن طريق الانترنت.

ثانيا بالدخول على نموذج إنشاء الحساب الخاص بمصرف الراجحي.

ثالثا بالضغط على الموافقة على المطلوبات والأحكام.

رابعا باختيار الجنسية الخاصة بك.

خامسا سيتم تحديد نوع الهوية بناء على جنسيتك التي حددتها من جواز سفر أو إقامة أو هوية وطنية.

سادسا بكتابة رقم البطاقة الوطنية أو الإقامة في المكان المحدد.

سابعا بكتابة رقم الجوال شرط أن يكون جوالك ومسجل باسمك.

ثامنا باختيار اللقب الحاصل عليه.

تاسعا اكتب البريد الإلكتروني بصورة صحيحة.

عاشرا قم بتحديد أقصى مبلغ للتحويل شهريا وأقصى كمية.

بعد ذلك قم بتحديد الدخل الشهري.

بهذا يكون القارئ قد تعرف على طريقة طلب فتح حساب في الراجحي للاجانب أو الراجحي للنساء أو المواطنين إلكترونيا عبر النفاذ الموحد، حيث سيقوم المتقدم بتأكيد المعلومات لدى المصرف عبر النفاذ الموحد (أبشر للأفراد) بعد هذه العملية للحصول على حساب كامل الصلاحية، ومن أجل التواصل مع خدمة عملاء المصرف عبر رقم البنك الراجحي المجاني.

فتح حساب الراجحي بدون أبشر

بعد أن وضحنا كيفية الحصول على حساب خاص بك عن طريق أبشر سنقوم بتوضيح الحصول على الحساب الخاص بك دون أبشر وللطريقة فهي كالآتي:

أولا من أجل إجراءات فتح الحساب عبر موقع البنك الراجحي هي مثل الخطوات السابقة.

ثانيا من أجل تأكيد المعلومات لإتمام الحصول على حساب في بنك الراجحي عبر الموبايل ستقوم بتأكيد البيانات بالتوجه للفرع القريب منك.

ثالثا باستكمال عملية فتح حساب الراجحي خلال النت بالفرع يصبح لديك حساب كامل الصلاحية.

ويمكن أيضا للعميل أن يشترك بخدمات الراجحي مباشر الأفراد التي تبقيه على اطلاع دائم على حسابه.

شروط وخطوات فتح الحساب

يجب على المتقدم أن يكون قد استوفى بعض المطلوبات من أجل الحصول على حساب في الراجحي ومن أجل معرفة شروط فتح حساب في الراجحي من أجل خطوات فتح حساب جاري أو للقيام بفتح حساب جاري ببنك الراجحي قم بقراءة الآتي:

أولا على العميل ألا يكون قد شغل أيا من الوظائف السياسية بالدولة وكذلك أقربائه من الدرجة الأولى والثانية.

ثانيا يقر أنه بكامل أهليته وقوته العقلية لأجل إنشاء الحساب.

ثالثا بمجرد تسجيل البيانات بالنموذج لا يشترط أن يكون لديه حساب وإنما يجب استكمال تأكيد بياناته.

رابعا يقر المتقدم أنه سيقوم بإنشاء الحساب عبر الموقع وموافقته على ذلك.

خامسا البطاقة الوطنية للمتقدم يجب أن تكون صالحة.

سادسا يلتزم المتقدم بتحديث بيانات الراجحي بشكل مستمر لأجل إبقاء الحساب في نشاطه الدائم.

بعد استيفاء كافة الشروط يكون في مقدور المتقدم القيام بعملية افتح حساب في بنك الراجحي أون لاين والحصول على خدمة فتح حساب مع مصرف الراجحي.