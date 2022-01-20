التسجيل في منصة سكني sakani.housing.sa تقديم طلب أراضي سكنية مجانية موعد صرف الدعم السكني

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عمر شويل - جدة التسجيل في منصة سكني sakani.housing.sa للتسجيل وتقديم طلب أراضي سكنية مجانية وموعد صرف الدعم، هذا وقد تم إتاحة تسجيل طلب قطعة أرض سكنية مجانا وفق شروط وضوابط أعلنتها منصة سكني، ويستفيد من مبادرة توزيع الأراضي المجانية العديد من فئات المجتمع السعودي أصحاب الدخل المحدود، ومع اقتراب نزول وصرف الدعم السكني للشهر الحالي، يترقب مستفيدي الدعم السكني موعد إيداع الدعم بحسابات المستفيدين بالبنوك، حيث لا يزال موعد إبداع الدعم السكني يشغل حيز كبير من عمليات البحث، خاصة بعد الإعلان عن اعتمد صندوق التنمية العقارية عن اتخاذ قرار بتوحيد موعد إيداع وصرف ونزول الدعم السكني لمستفيدي برنامج “سكني”، وذلك بموجب ما تكشف عنه الاجتماع الافتراضي والذي ترأسه ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكذلك يترأس مجلس إدارة الصندوق العقاري.

التسجيل في منصة سكني sakani.housing.sa موعد صرف الدعم السكني

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة الصندوق العقاري قد شمل ميعاد مُحدد لصرف الدعم السكني بالإضافة لجدول أعماله مناقشة واستعراض مستهدفات الوزارة والصندوق للدعم السكني للعام الحالي، هذا وقد صرح منصور بن سعيد بن ماضي المشرف العام على الصندوق العقاري بان هذا الاجتماع قد ناقش التمويل العقاري المدعوم وتنمية التمويلات العقارية بهذا الصدد، وكذلك استعرض الاجتماع مؤشرات أداء عملاء الصندوق، ومدى رضا العملاء.

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موعد صرف الدعم السكني

وتجدر الإشارة إلى أه قد تقرر تجديد موعد مُحدد شهريا لصرف وإيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين والمستحقين لهذا الدعم، حيث تقرر أن يكون يوم الرابع والعشرون من كل شهر من السنة الميلادية، وذلك حتى يكون الصرف معلوم لجميع المستفيدين من دعم الصندوق العقاري.

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أسباب تحديد موعد صرف الدعم السكني

ومن الجديد بالذكر أن سبب تحديد موعد صرف الدعم السكني وتحديده بيوم 24 من كل شهر ميلادي، وذلك بسبب حرص الصندوق العقاري للتنمية العقارية والقائمين على برنامج سكني بوزارة الشؤون البلدية والقروية، بسبب حرصهم على تمكين الفئات المستفيدة من برنامج دعم سكني الشهري من الصرف قبل إيداع الراتب الشهري.

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وتجدر الإشارة إلى إلى موافقة أن مجلس إدارة الصندوق العقاري على تمديد مهلة استلام المتبقي من دفعات القروض المباشرة، وذلك حتى تاريخ 18 ربيع أول من العام 1443، ويأتي هذا التمديد في إطار تقدير الصندوق لظروف المواطنين الذيم لم يتمكنوا من استكمال البناء بسبب الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا في الفترة السابقة، والتي أثرت سلبا على عملية البناء، ومن أهم البرامج السكنية التي انطلقت بالمملكة مؤخراُ، جمعية جود الإسكان لدعم الإيجار، هذا وقد أهاب، الصندوق بالمستفيدين سرعة استكمال البناء، وكذلك استلام الدفعات المتبقية قبل انتهاء المهلة.

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