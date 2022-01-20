نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط كيا سونيت 2022 في السعودية بـ400 ريال شهريًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر كيا سونيت 2022 واحدة من سيارات الكروس أوفر المميزة في فئتها لما توفره من تجربة قيادة مريحة بفضل العديد من المزايا التنقية الحديثة التي تم تزويدها بها كما تتوفر بها العديد من أنظمة السلامة والأمان والأداء القوي بالرغم من محركها الصغير سعة 1.5 لتر إلا أن النسخة التيربو من المحرك توفر سهولة في القيادة وناقل الحركة الذكي المتغير (IVT) مع خاصية التحكم في التضاريس المتعددة والتي تجعلها تتعامل مع الطرق السيئة بشكل جيد.

مواصفات كيا سونيت 2022

تأتي kia sonet 2022 مع محرك بسعة 1500 سي يوفر قوة حصانية تصل إلى 115 حصانًا فيما يصل عزم الدوران الأقصى إلى 144 نيوتن في المتر، كما أن المحرك رباعي الاسطوانات ذو الـ16 صمامًا يتميز بالكفاءة في استهلاك الوقود حيث يصل إلى 17.5 كم لكل لتر كما توفر الفئات المتقدمة من السيارة نظام اختيار أوضاع القيادة اقتصادي أو عادي أو النمط الرياضي.

أما عل صعيد وسائل الأمان والسلامة فقد تم تزويد kia sonet 2022 بالعديد من المزايا من بينها الحساسات الأمامية والخلفية ونظام استقرار السيارة VSM ونظام مساعدة الفرامل BAS بالإضافة إلى منافذ شواحن USB أمامية وخلفية، لسهولة الشحن لجميع الركاب وفتحات تكيف خلفية عمودية ذات التقنية العالية للتبريد والراحة للركاب في المقعد الخلفي.

سعر kia sonet 2022 في السعودية

يبدأ سعر الفئة الأولى من kia sonet 2022 في السعودية عند 72 ألف ريال وهو سعر كيا سونيت GLS 2022 غير شامل ضريبة القيمة المضافة ويصل السعر إلى 82 ألف ريال بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة على السيارات الجديدة بنسبة 15 % من السعر الأصلي .

تقسيط سونيت 2022 في السعودية

هناك العديد من عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية لكن ينصح دائما بمقارنة الأسعار وعروض التقسيط واختيار التوقيت المناسب للشراء حيث يبدأ سعر السيارات الجديدة في التراجع خلال النصف الثاني من العام وتنشط عروض التقسيط بشكل مثير للاهتمام.

ينصح قبل التقسيط اتباع ما يلي: