نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي قرض كنف للأرامل والمطلقات واهم مميزات القرض في المقال التالي
اهتمت الحكومة السعودية اهتماماً بالغاً بالأرامل والمطلقات في الأراضي السعودية حيث انهم من الفئات الأشد احتياجاً لتقديم المساعدة والدعم عن طريق المؤسسات الوطنية داخل المملكة التي تعمل على تقديم المعونات للمستحقين، وبالرغم من توفير الحكومة السعودية العديد من التسهيلات البنكية المقدمة من بنك التنمية الإجتماعية إلا انها مازالت تواصل العطاء للمستحقين ومن بينهم الأرامل والمطلقات وذلك عن طريق تقديم قرض كنف.
مممزات قرض كنف للأرامل والمطلقات
يختلف قرض كنف عن غيره من القروض المقدمة من الحكومة السعودية، ويمكن الحصول على القرض بسهولة في الإجراءات وخاصة للأرامل والمطلقات، وسوف نوضح فيما يأتي أهم مميزات قرض كنف:
- يقدم بنك التنمية الإجتماعية قرض كنف للمستحقين وخاصة الأرامل والمطلقات دون إضافة فوائد لقيمة التمويل.
- يتميز القرض بفترة سماح طويلة لعدم تعثر المستحق في السداد تصل إلى 60 شهراً من تاريخ الاستحقاق.
- يمنح بنك التنمية الإجتماعية قرض كنف للمستحقين دون شرط إعالة لأسرة.
- قيمة المبلغ المستحق من بنك التنمية لقرض كنف تصل إلى 30 ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل.
الشروط الواجب توافرها للمستحقين قرض كنف من الأرامل والمطلقات
يعد قرض كنف قرضاً مقدماً من جهة حكومية لفئات محددة من المجتمع النسائي من أجل مساعدتهم لمواجهة الضرر الذي تعرضن له، من أجل هذا تم وضع بعض الشروط اللازمة ولكن تم تسهيلها من قبل المختصين لإستحقاق القرض:
- يجب أن لا يقل عمر المتقدمة للحصول على قرض كنف عن 25 عاماً، وكذلك يجب أن لايزيد عن 55 عاماً.
- يجب أن تكون المتقدمة للحصول على قرض كنف من بنك التنمية الإجتماعية تمتلك الجنسية السعودية.
- في حالة تقدم المرأة العاملة المطلقة أو الأرملة للحصول على قرض كنف يجب أن لا يتجوز الدخل الشهري الخاص بها مبلغ 8000 ريال سعودي.
- ضرورة إمتلاك المتقدمة للحصول على قرض كنف حساب داخل إحدى بنوك السعودية، كما يجب أن تكون تمتلك حساباً مسجلاً عبر منصة “أبشر”.
- في حالة الرغبة للحصول على القرض للمرأة التي لا تعمل في القطاع الحكومي يجب أن يتوفر لديها كفيل يحمل الجنسية السعودية، وكذلك يمتلك الكفيل حساب داخل إحدى بنوك المملكة ولا يتجاوز عمره 55 عاماً.
- الإلتزام بإحضار جميع المستندات اللازمة أثناء عملية التقديم للحصول على قرض كنف حتى تتم عملية التقديم والحصول على التمويل بنجاح.
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