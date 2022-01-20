شروط الحصول علي قرض كنف للأرامل والمطلقات واهم مميزات القرض

اهتمت الحكومة السعودية اهتماماً بالغاً بالأرامل والمطلقات في الأراضي السعودية حيث انهم من الفئات الأشد احتياجاً لتقديم المساعدة والدعم عن طريق المؤسسات الوطنية داخل المملكة التي تعمل على تقديم المعونات للمستحقين، وبالرغم من توفير الحكومة السعودية العديد من التسهيلات البنكية المقدمة من بنك التنمية الإجتماعية إلا انها مازالت تواصل العطاء للمستحقين ومن بينهم الأرامل والمطلقات وذلك عن طريق تقديم قرض كنف.

مممزات قرض كنف للأرامل والمطلقات

يختلف قرض كنف عن غيره من القروض المقدمة من الحكومة السعودية، ويمكن الحصول على القرض بسهولة في الإجراءات وخاصة للأرامل والمطلقات، وسوف نوضح فيما يأتي أهم مميزات قرض كنف:

يقدم بنك التنمية الإجتماعية قرض كنف للمستحقين وخاصة الأرامل والمطلقات دون إضافة فوائد لقيمة التمويل.

يتميز القرض بفترة سماح طويلة لعدم تعثر المستحق في السداد تصل إلى 60 شهراً من تاريخ الاستحقاق.

يمنح بنك التنمية الإجتماعية قرض كنف للمستحقين دون شرط إعالة لأسرة.

قيمة المبلغ المستحق من بنك التنمية لقرض كنف تصل إلى 30 ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل.

الشروط الواجب توافرها للمستحقين قرض كنف من الأرامل والمطلقات

يعد قرض كنف قرضاً مقدماً من جهة حكومية لفئات محددة من المجتمع النسائي من أجل مساعدتهم لمواجهة الضرر الذي تعرضن له، من أجل هذا تم وضع بعض الشروط اللازمة ولكن تم تسهيلها من قبل المختصين لإستحقاق القرض: