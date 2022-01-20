شروط الحصول على قرض شخصي من سلفة ومواعيد استحقاق القرض

تقدم منصة سلفة السعودية التمويل للمواطنين المستحقين بشكل جديد فهي تعتمد في إجراء خطوات التقديم والاستحقاق على التقنيات الماليةحتى تتم المعاملات البنكية بمستوى رفيع يتناسب مع التطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية، وتتمثل البيانات المطلوبة عبر منصة سلفة في قيمة المبلغ المطلوب، والمدة التي يتم السداد خلالها، كما يتمتع المستفيد من القرض بطريقة لسداد الأقساط الشهرية عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية من خلال التطبيق المتاح لموقع سلفة.

مميزات القرض الشخصي من سلفة

يحصل المتقدم للحصول على قرض شخصي من سلفة على العديد من المميزات أهمها:

تتم كافة إجراءات التمويل وطريقة السداد وفقاً للأحكام الشرعية الإسلامية.

يتوفر للمستفيدين من القروض الشخصية عبر سلفة فترة سداد ميسرة تتناسب مع الدخل الشهري للعميل.

يمنح موقع سلفة للتمويل الشخصي هامش ربح تنافسي.

في حال توافر الشروط اللازمة وإنتهاء خطوات التقديم يتم منح قيمة القرض للمتقدم سريعاً دون تأخير.

الشروط اللازمة للحصول على التمويل في سلفة

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على التمويل في سلفة يحمل الجنسية السعودية.

يجب أن لايقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن ثمانية عشر عاماً وكذلك لا يتجاوز 60 عاماً وأن يكون مكتمل الأهلية.

يسمح للمواطن بالحصول على القرض ولكن يجب أن يكون الدخل الشهري له لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

في حالة تقديم طلب الحصول على التمويل للموظف الذي يعمل بالقطاع الحكومي يجب أن لا تقل فترة العمل بالمؤسسة عن ثلاثة أشهر وتقديم مستند بالإستمرارية في العمل.

بينما في حالة تقديم طلب الحصول على التمويل للموظف بالقطاع الخاص يجب أن لا تقل فترة العمل بالمؤسسة عن ستة أشهر مع الإلتزام بتقديم مستند بالإستمرارية في العمل.

مواعيد استحقاق القرض الشخصي في سلفة

تتميز منصة سلفة أنها أول منصة مصرحة من قبل البنك المركزي السعودي لتقديم الدعم اللازم للمواطنين السعودين من خلال تقديم التمويل الشخصي لهم ودون تأخير في الاستلام، وتوفر المنصة للعملاء إمكانية السداد على دفعات شهرية يتم تحديدها من قبل العميل حسب قيمة الدخل الشهري له وخلال المدة التي يختارها أثناء إستكمال إجراءات طلب التمويل وهي مدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، بينما تصدر فاتورة الاستحقاق يوم 28 من كل شهر للسداد.