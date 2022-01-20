تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد مع الشروط والأوراق المطلوبة

تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد، هي من المؤسسات التي تتميز بالاستقلال المالي والإداري في المملكة العربية السعودية، وهى تتبع وزارة الخدمة المدنية بالمملكة ويستقر المقر الرئيسي لها بالعاصمة السعودية الرياض، المؤسسة العامه للتقاعد تقدم مجموعه من المميزات المالية منها مساعدات ماليه للمتقاعدين، ومن ضمن المميزات الأخري تقديم قرض عقاري المؤسسة العامه للتقاعد، ومن ضمن مساعدات ماليه للمتقاعدين تقديم قرض من اجل شراء عقار أو مسكن خاص، ويعتبر تمويل المتقاعدين احد اهم التمويلات ذو أهمية في السعودية ولهذا فالبحث عنه يكون بصفه دائمه، تمويل من مؤسسه التقاعد به عدد من الشروط الهامة التي يجب توافرها في كل من يريد الحصول على تمويل للمتقاعدين، وهناك أيضا أوراق يجب تقديمها عند الحصول على تمويل مؤسسة التقاعد كل هذا سوف نتعرف عليه من خلال هذه المقالة.

تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد

هناك مجموعه كبيره من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية يهتمون بالبحث عن تمويل شخصى للمتقاعدين، وهناك أيضا بنوك تقدم تمويل للمتقاعدين بدون تحويل راتب، ولكن تمويل شخصى من مؤسسه التقاعد يقدم مميزات كبيره لكل من يحصل على تمويل شخصى منها توفير مسكن خاص للمتقاعدين العاملين بالدولة، التمويل الشخصي من مؤسسه التقاعد يقدم للمواطنين السعوديين والغير سعوديين وهى احدى المميزات الأخري، مؤسسة التقاعد كما وضحنا اعلي المقالة قد وضعت عدد من الشروط للأشخاص الراغبين في تقديم طلب تمويل شخصى مؤسسة التقاعد.

شروط التمويل من مؤسسه التقاعد

المتقدم لابد أن يكون من موظفي القطاع العام أو المتقاعدين إلى أن لا يقل فترة الخدمة عن عامين.

لا يقل الحد الأدنى لمقدم الطلب عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام.

صاحب الطلب لا يقل راتبه عن 5000 ريال سعودي.

المتقدم لابد أن يكون خاضع للنظام التقاعد العسكري أو المدني.

أن لا يكون المتقدم لديه أي التزامات ماليه حتى يتمكن من تسديد القرض.

تقديم كل الأوراق التي تثبت قدرة مقدم الطلب على التسديد إلى مؤسسه التقاعد.

مزايا المؤسسة العامه للتقاعد