طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة برقم العداد 1443 وطرق سداد الفاتورة

من أكثر الأشياء التي يبحث عنها كافة المواطنين السعوديين في هذا الوقت من كل عام هو الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، حيث وضعت المملكة العربية السعودية آلية إلكترونية لكي يستطيع المواطنين من خلاله الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة به من خلال رقم العداد كما يمكنهم الاستعلام عن موعد دفع الفاتورة لكي يتم دفعها في الموعد المحدد لكي لا يتعرضوا إلى عوقبوا أو غرامة، وهكذا استطاعت الحكومة السعودية أن توفير المجهود والوقت على المواطنين والحفاظ عليهم من التجمعات والاختلاط التي قد يعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة برقم العداد 1443

لقد وضعت شركة الكهرباء السعودية منصة إلكترونية تابعة لها لكي يستطيع المواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء كل شهر، وسنقدم لكم طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالخطوات وهي:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء.

على الفور سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالنقر على خدمة فاتورة الكهرباء.

سيظهر أمامك مجموعة من الخدمات قم بالنقر على خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

بعد ذلك سيطلب منك ادخال رقم العداد الخاص بك.

ثم النقر على الاستعلام.

على الفور سيظهر أمامك كافة بيانات العداد من قيمة الفاتورة وموعد الدفع.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالمملكة من بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي خدمة دفع الفواتير آليًا من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي وطريقة السداد هي:

أولاً لابد من وجود حساب جاري في بنك الراحجي.

سيطلب منك تسجيل الدخول قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

سيظهر أمامك مجموعة من الخدمات قم بالنقر على ايقونة المدفوعات.

ثم الضغط على أيقونة سداد فاتورة الكهرباء.

قم بتحديد قيمة الفاتورة.

بعد ذلك قم بالنقر على سداد الفاتورة.

طرق التواصل مع شركة الكهرباء السعودية

لقد وضعت شركة الكهرباء السعودية أرقام خاصة يستطيع كافة المواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أو تقديم اعتراض على قيمة الفاتورة، ولذلك سنقدم لكم ارقام التواصل مع الشركة والتحدث من خدمة العملاء والارقام هي: