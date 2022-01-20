“وظائف عسكرية جديدة” رابط وظائف القوات الخاصة للحج نساء على رتبة جندي لحملة الثانوية العامة

رابط وظائف القوات الخاصة للحج نساء للتقديم على وظيفة جندي للنساء، أصبح من أهم موضوعات البحث من قبل ألاف النساء في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 2022/01/20 بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، عن حاجتها لعدد من النساء المتميزين من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للتعين على رتبة جندي وفق ضوابط حددتها الإدارة سنوافيكم بها عبر موقعكم ثقفني، حتى يتمكن كل من تنطبق عليها الشروط من التسجيل عبر رابط التسجيل الإلكتروني أبشر توظيف.

رابط وظائف القوات الخاصة للحج نساء 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف jops.sa. النقر على أيقونة الوظائف المتاحة الآن. تحديد الوظيفة وظيفة جندي نساء. ملء أستمارة التسجيل الإلكترونية. ألضغط على إرسال الطلب.

موعد التسجيل في الوظائف الجديدة

يبدأ التسجيل من يوم السبت القادم 2022/01/22 الموافق 1443/06/19 هجري من الساعة العاشرة صباحاً، حتى يوم الخميس الموافق 2022/01/27 ميلادي الساعة العاشرة صباحاً.

الشروط العامة للتسجيل في وظائف القوات الخاصة لأمن الحج نساء

– أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة. أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم. أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضّل من لديها مؤهل أعلى. بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها. أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية. – ألا تكون متزوجة من غير سعودي. أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

القوات الخاصة لأمن الحج

القوات الخاصة لأمن الحج هي إحدى أفرع وزارة الداخلية السعودية، مهمتها الرئيسية هي تأمين قاصدي المشاعر المقدسة من الحجيج وتنظيم عملية الحج والعمرة، يقع مقرها الرئيسي في مكة المكرمة، تحظى بدعم كبير من الحكومة السعودية وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز.