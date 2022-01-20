كيفية الدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية sshr.moe.gov.sa  و الخدمات المتاحة 

يعتبر نظام فارس الخدمة الذاتية الدخول واحد من المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية للتسهيل على المعلمين والموظفين في الوزارة حيث يتم من خلال النظام إنجاز العديد من الخدمات بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر الوزارة أو إرسال الطلب إلى المدير بشكل يدوي وبذلك يوفر على كل العاملين في القطاع التعليمي الوقت والجهد.

خدمات يقدمها نظام فارس الخدمة الذاتية

يوجد نوعين من الخدمات التي يقدمها نظام فارس المتاحة للموظفين وكذلك للمدير أولا نجد الطلبات وثانيا الاستعلامات والآن سوف نقوم بتوضيح الخدمات التي يقدمها نظام فارس بشكل تفصيلي وهي تأتي على النحو التالي.

الخدمات التي يقدمها نظام فارس 1442 الرابط الجديد للمدير:

أولا يمكن للمدير رفع الموظف.

يستطيع المدير من خلال نظام فارس أن يقوم باستبدال الموظف.

كما يستطيع المدير عبر نظام فارس أن يبلغ عن غياب أي موظف لديه في المدرسة.

يمكن للمدير أن يستعلم عن الموظفين من خلال النظام.

يستطيع المدير أن يستعلم عن الطلبات التي يقدمها الموظفين.

الخدمات التي يقدمها متصفح نظام فارس للموظف:

يمكن للموظف أن يقوم بطلب إجازة من خلال النظام.

يستطيع أن يبلغ عن مباشرة بعد الإجازة.

يمكن للموظف أن يطلب بدل.

يستطيع الموظف أن يقوم بتمديد مدة الإجازة.

يستطيع الموظف أن يقوم بإلغاء الإجازة.

يمكنه تقديم طلب تقاعد.

يمكن للموظف تقديم قطع الإجازة.

كما يمكنه الاستعلام عن كشوف الرواتب.

الاستعلام عن البيانات الأساسية الخاصة بالموظف.

يستعلم عن بيان السجل التاريخي له.

أن يستعلم عن بيان خارج الدوام.

أن يستعلم عن طلبات قام بتقديمها في وقت سابق.

تسجيل الدخول نظام فارس الخدمة الذاتية

سوف نشرح لك كيفية الدخول إلى نظام فارس وهو يتم وفقا لخطوات محددة تأتي على هذا النحو: