خطوات التسجيل في الإسكان التنموي للمستفيدي الضمان وشروطه

الإسكان التنموي من اهم واكبر البرامج التي تهتم يبها المملكة من خلال وزارة الإسكان السعودي لتلبية احتياجات شريحة كبيرة في المملكة من المحتاجين وذوى الدخل المحدود بتوفير حياه كريمة ومستوى معيشة عالى من خلال توفير واحد سكنية من الدعم السكنى وبالتعاون أيضأ مع الجمعيات الأهلية والموسسات المنتشرة في أنحاء السعودية ، كما أن الإسكان ألتنموي عمل على توفير العديد من الوحدات السكنية التي بلغ عددتها مائتان الف مقدمي لمستحقي الدعم والمستفيدين من الضمان ،وتعمل وزارة ألإسكان على رعاية جميع المستفيدين من الضمان وتقديم المساعدات حتى الحصول على الوحدات السكنية مع دفع أيجار بسيط للدولة لفترة معينة ، كما ساهمت وزارة الإسكان كثير من المواطنين في تملك الوحدة السكنية حتى بلغ تملكهم للمساكن إلى 62.08% من إجمالي المساكن، كما أن يوجد تطبيق سكنى يوفر لأجهزة الهواتف منصة إلكترونية تقدم عديدا من الخدمات والتسهيلات لتمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم بكل سهولة ويسر، مثل التسجيل الإلكتروني ومعرفة حالة الاستحقاق فوريا للأسر التي تنطبق عليها شروط جود السكني والاختيار الإلكتروني الفوري للوحدات السكنية،وذلك بالإضافة إلى استعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها والحصول على العروض التمويلية للمشاريع غير يمكن معرفة خطوات التسجيل في منصة جود الإسكان وشروط وخدمات المنصة، وقد وقع برنامج الإسكان التنموي السعودي إتفاقية تعاون ثلاثية مع جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية سكن لتوفير 1500 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الجمعية في جميع مناطق المملكة، والتي من شأنها تفعيل دور الجمعيات الأهلية في قطاع الإسكان وزيادة المساهمة في الناتج المحلي من خلال دعم مشاريع الإسكان، واشترطت الإسكان كذلك استمرارية توفر جميع الشروط من وقت تقديم الطلب وحتى تخصيص الدعم السكني، وهو ما يعني أنه إذا كانت الأسرة مستوفية لجميع الشروط عند تقديم الطلب، هذا لا يعني بالضرورة حصولها على الدعم السكني؛ حيث يلزم استمرار توفر الشروط فيها حتى وقت تخصيص الدعم السكني لها للحصول على الدعم المراد.

شروط الإسكان التنموي

يتم منح الوحدات السكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المسجل من قبل لدى وزارة الضمان الاجتماعي بأنه لا يوجد لديه مصدر رزق بخلاف الدعم التي تمنحه الوزارة. تختلف القيمة الإيجارية الشهرية لمن يمتلكون دخلًا آخر غير الدعم المقدم من الضمان الاجتماعي. المستفيد الذي لا يوجد دخل اخر غير الدعم يدفع 200 ريال ستودى قيمة الإيجار للوحدة. يدفع المواطن الذي له دخل اخر غير الدعم 800 ريال سعودا قيمة أيجاز الوحدة السكنية. خصصت المملكة العربية السعودية مبلغ 44 مليار ريال ستودى كدعم لمحدودي الدخل وذلك بهدف مساعدتهم وتوفير حياه مستقرة لهم في ظل الأحداث الراهنة. لا تحصل وزارة التضامن الاجتماعي على أي منفعة أو نقود من وراء وحدات الإسكان التنموي مطلقاً.ابدأ. قامت وزارة الإسكان بتخصيص نسبة تتراوح بين 7% إلى 10% من إجمالي المشاريع الخاصة بها لمشروع الإسكان التنموي ليستفيد محدودي الدخل.

أهداف برنامج الإسكان التنموي

توفير فرص إسكان كثيرة للأسر الأكثر احتياجاً من غيرها. يقوم برنامج الإسكان التنموي بتقديم العيد من الخدمات للمواطنين من فئة الضمان الاجتماعي. يعمل البرنامج على توفير وحدات سكنية بأجر بسيط للمواطنين من محدودي الدخل في المملكة. يعمل برنامج الإسكان التنموي على تطبيق التكافل الاجتماعي من الدولة للمواطنين. الهدف بحلول عام 2020 أن يكون النسبة المتملكة للوحدات السكنية من المواطنين 60 بالمائة.

خطوات التسجيل بالإسكان التنموي

الدخول للموقع الرسمي لوزارة ألإسكان الخاص بمشروع ألإسكان التنموي .

كتابة كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

كتابة الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الجوال ورقم الهوية والضغط على تقديم.

يقوم المختصين بمراجعة الطلب المقدم ويتم الرد على المواطن من خلال إرسال رسالة على الهاتف الجوال.

تسجيل مستفيدات الضمان الاجتماعي في برنامج سكني

أن يكون التسجيل بالبرنامج من خلال منصة سكني الإلكترونية. يتم مراجعة الطلبات المقدمة من الجهات المسؤولة. يجب التأكد من أن الطلبات المقدمة لمستحق مسجل ضمن قوائم الضمان الاجتماعي. بعد التأكد يتم بصورة تلقائية تحويل الطلب للإسكان التنموي. ثم من خلال الجهات المعنية التواصل مع مقدم أو مقدمة الطلب لحجز المنتج المناسب.

والجدير بالذكران أقرت الوزارة بأن جميع حالات الضمان الاجتماعي في المملكة مؤهلة وأن هذه الحالات يجب أن تكون من ذوي الدخل المحدود والمحدود وشددت على ضرورة الاهتمام بالأسر المحتاجة أكثر من غيرهم، كما ان يجب أن يخدم الإسكان التنموي عددًا كبيرًا من ذوي الدخل المحدود، لذلك يجب على الدولة التأكد من أن كل متقدم هو من أكثر الناس احتياجًا لهذه الوحدات لضمان وصول الدعم لمن يستحقه وتطبيق مبدأ التضامن بشكل صحيح، كما يمكن للمطلقات التقديم على الاسكان التنموي بشرط أن يكون مر عامين على طلاقها على الأقل ولا يشترط وجود أطفال، يمكن التقديم بوجود أطفال أو دون أطفال وايضا يحق للأرملة التسجيل في الاسكان التنموي في حال كانت من مستفيدي الضمان الاجتماعي وسواء كانت تعيل أطفال أم لا يمكنها التسجيل في الحالتين، في حال توقف دعم الضمان عن المستفيد لسبب ما يبقى المسكن للمستفيد ويتابع تسديد الأقساط للااخرقسط وسداد كامل المبلغ وحتى يصبح المنزل ملك للمستفيد ولا يخرج المنزل من ملكية المستفيد.

والجدير بالذكر قد قامت وزارة الإسكان بتخصيص الرقم 199090 بالتعاون مع القائمين على برنامج سكنى للرد على استفسارات وشكواي المستفيدين من الدعم الاجتماع، ويكون الرد فورى ومتاح الاتصال آي وقت باليوم وأى يوم في ألأسبوع مما سهل على المستفيدين الكثير من الوقت والجهد المبذول للذهاب لمعرفة الإجابة على كافة استفسارهم.