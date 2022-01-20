التسجيل في سكني وموعد نزول الدعم السكني بالسعودية وشروط التسجيل عبر sakani.housing.sa

التسجيل في سكني وموعد نزول الدعم السكني بالسعودية، زاد البحث في الساعات القليلة الماضية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من جانب الآلاف من الأشخاص المستفيدين من الدعم عن التسجيل في سكني وموعد نزول الدعم السكني بالسعودية، وذلك حيث يعتبر هذا البرنامج واحد من أفضل برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها وذلك عن طريق وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في المملكة والتي تقوم بإعطاء المواطنين الذين تتحقق بهم الشروط التي قامت بتحديدها، ونتابع معكم الآن في هذا المقال خلال السطور القادمة عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل الخاصة بالتسجيل في الدعم السكني بالخطوات والموعد الخاص بنزول دعم شهر يناير الجاري.

التسجيل في سكني وموعد نزول الدعم السكني بالسعودية

في ظل البحث عن شروط التسجيل في سكني وموعد نزول الدعم السكني بالسعودية فمن المقرر أن يتم نزول الدعم الخاص بشهر يناير الجاري في يوم الرابع والعشرين 24 من شهر يناير 2022 والموافق يوم 21/06/1443 هجريًا وذلك حيث كانت الوزارة قد حددت هذا اليوم من أجل نزول الدعم الخاص بالمستحقين أي أنه لم يتبقى سوا أيام قليلة فقط على نزول هذا الدعم، وكانت وزارة الإسكان السعودية قد أعلنت عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم كالآتي:-

أن يكون الشخص المتقدم من سعودي الجنسية وأن تكون الأسرة المتقدمة مقيمة في المملكة. ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام. ألا يكون قد سبق للمتقدم أن حصل على الدعم السكني في السابق. كما يجب عدم توافر سكن مناسب للأسرة المتقدمة للحصول على الدعم.

خطوات التسجيل في الدعم السكني

ويمكن لجميع الأشخاص التسجيل في سكني وموعد نزول الدعم السكني بالسعودية بشكل بسيط جدًا عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-