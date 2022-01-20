“وظائف المملكة” رابط وظائف القوات الخاصة نساء لأمن الحج 1443 رتبة جندي عبر رابط jops.sa

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن تفعيل رابط وظائف القوات الخاصة نساء لأمن الحج 1443 بداية من يوم السبت القادم 2022/01/27، وأعلنت الإدارة عن الشروط العامة للتسجيل في الوظائف العسكرية النسائية على رتبة جندي، في ظل التجهيز لموسم الحج القادم وقالت الإدارة أن النساء من حملة الشهادة الثانوية العامة، يمكنهم الدخول عبر الموقع الإلكتروني أبشر توظيف، وملء أستمارة التقديم بمجرد فتح الموقع مباشراً ونحن عبر موقع ثقفني، سنقدم لكم الشروط العامة للتسجيل على الوظائف.

موعد التسجيل على وظائف القوات الخاصة للنساء

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت الساعة 10 صباحاً، بتاريخ 1443/06/19، الموافق 2022/01/22 ميلادي، وينتهي التقديم يوم الخميس الساعة 10 صباحاً بتاريخ 1443/06/24هـجري الموافق 2022/01/27ميلادي.

رابط وظائف القوات الخاصة نساء 1443

الدخول على موقع أبشر توظيف jops.sa. الضغط على الوظائف المتاحة. أختيار وظيفة جندي للنساء. تسجيل البيانات المطلوبة. الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام ثم إرسال الطلب. طباعة الطلب والاحتفاظ برقم الطلب.

الشروط العامة للتقديم

تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها ويفضّل من لديها مؤهل أعلى.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

أن تكون حسنه السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

في حالة أن المتقدمة متزوجة ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

يجب أن يتناسب الطول مع الوزن طبقاً للائحة الإدارة الطبية المعنية بقبول الطلبات.

تعليمات هامة للراغبين في التسجيل

يجب على كل فتاة ترغب في التسجيل على الوظائف، تعبئة جميع الحقول المطلوبة بالبيانات الصحيحة والمطابقة لبيانات الجهات ذات الشأن، لأنه في حال وجد أي أختلاف في البيانات سوف يتم أستبعاد مقدمة الطلب فوراً.