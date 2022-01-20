عاجل” موعد فتح رابط تقديم وظائف أمن الحج نساء على رتبة جندي لأمن الحج والعمرة 1443 تفاصيل

أصبح البحث عن رابط تقديم وظائف أمن الحج نساء، من أهم موضوعات البحث اليوم بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن موعد فتح باب التسجيل على وظيفة جندي للنساء من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وكذالك يمكن التقديم للنساء من حملة الشهادات العليا للوظائف، وسوف تكون الأولوية لهم في الاختيار، وحددت الإدارة الضوابط والشروط العامة للتسجيل في الوظائف، ومواعيد فتح وغلق التسجيل وأعلنت أن رابط أبشر هو رابط أستقبال الطلبات للوظائف المعلن عنها.

رابط تقديم وظائف أمن الحج نساء

الدخول على jops.sa. الضغط على الوظائف المتاحة. أختيار الوظيفة المناسبة لمؤهلك العلمي. تسجيل البيانات المطلوبة في أستمارة التسجيل الإلكترونية. الموافقة على الشروط العامة والأحكام. مراجعة البيانات ثم أضغط إرسال الطلب. طباعة نموزج طلب التقديم والاحتفاظ برقم طلب التقديم لتقديمه عند المراجعة.

شروط تقديم وظائف أمن الحج للنساء

أن يكون المتقدمة للوظائف سعودية الجنسية ويستثنى من هذا الشرط من نشأت مع والديها خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. الحصول على المؤهل العلمي المناسب للتسجيل وهو الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل المؤهل العالي. في حالة أن الشهادة من خارج المملكة يجب معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم السعودية. أن تتمتع المتقدمة بحسن السير والسمعة وأن لا تكون قد حكم عليها في أي من قضايا المخلة بالشرف أو الأمانة. أن لا تكون تعمل في أي جهة أخرى سواء حكومية أو خاصة. في حالة أن المتقدمة للوظائف متزوجة يجب أن تكون جنسية الزوج سعودي. اجتياز كافة مراحل التقديم والمقابلات الشخصية المطلوبة لشغل الوظيفة. أن يكن للمتقدمة هوية وطنية مستقلة سارية المفعول.

موعد بداية التقديم على الوظائف

كما جاء في إعلان التوظيف فأن التسجيل سوف يبدأ اعتباراً من، يوم السبت القادم 2022/01/22 ميلادي، الموافق 1443/06/19 من الساعة العاشرة صباحاً، ويستمر التقديم حتى ينتهي في الساعة العاشرة باحاً يوم الخميس 2022/01/27 ميلادي، الموافق 1443/06/24 هجري.

تعليمات هامة للراغبين في التسجيل

يجب تسجيل بيانات دقيقة وصحيحة مطابقة للبيانات الخاصة بالجهات ذات الشأن، وأيضاً استيفاء كافة الشروط المطلوبة للتقديم، حتى لا يتم أستبعاد أي طلب غير مكتمل أو به بيانات غير دقيقة.