نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd للمسجلين الجدد 1443 فى السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور من أبرز المواضيع التي تشغل عقول المواطنين السعوديين خلال الفترة الأخيرة، فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف الدفعة الجديدة للمسجلين الجدد خلال شهر ديسمبر الماضي من المقرر صرفها فى شهر يناير الجاري، موضحاً أن صرف الضمان الاجتماعي يكون بعد شهر من عملية التسجيل ويتم إيداع المبالغ فى حسابات المستفيدين بعد أسبوع واحد من تلقي رسالة القبول على هواتف المستفيدين.

ألية احتساب الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين

أوضحت الموارد البشرية ان تحديد قيمة الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين يكون وفقاً لبعض المعايير أبرزها عدد أفراد الأسرة، واحتياجاتها اليومية، والدخل الشهري للأسرة، فتحدد قيمة الضمان الاجتماعي والتي قد تصل قيمتها حتى 30 ألف ريال سعودي وفقاً لتلك المعايير.

شروط صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 المسجلين الجدد

سنوضح لكم الأن الشروط التي أكدت وزارة الموارد البشرية ضرورة الالتزام بها للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطورللمسجلين الجدد، وهي:

يشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويقيم داخل السعودية. يقل الدخل الشهري للأسرة عن 1100 ريال، ودخل الفرد عن 550 ريال سعودي. الضمان الاجتماعي المطور مقدم لصحاب الاعاقة الذهنية والبدنية. يستثني من شرط الجنسية أبناء المواطنة السعودية والمتزوجة من أجنبي. شرط الجنسية يستثني منه الأرملة والمطلقة المتزوجة من مواطن سعودي وتحمل جنسية أخرى. يشترط أن يكون المستفيد غير مقيم فى أحد دور الايواء التابعة للحكومة. إقامة أحد أفراد الأسرة خارج السعودية بغرض الدراسة لا يحرم الاسرة من دعم الضمان الاجتماعي. يشترط الالتزام ببرنامج التدريب والتوظيف للقادرين على العمل من أفراد الأسرة. تقدم الاوراق والمستندات التي تثبت أحقية المستفيدين للحصول على دعم الضمان الاجتماعي. تقديم الاوراق الصحية والتعليمية الخاصة بأفراد الأسرة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن صرف الضمان الاجتماعي المطور سيكون خلال شهر يناير الجاري، وذلك للمسجلين الجدد فى شهر ديسمبر الماضي، مشيراً إلى انه سيتم إيداع مبالغ المستفيدين فى حسابتهم البنكية الموضحة فى عملية التسجيل.

فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها والخاصة بدعم الضمان الاجتماعي المطور، فأوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بالشروط وموعد الصرف وألية احتساب القيمة المالية.