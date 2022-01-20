شروط التقديم على سكني وآلية التسجيل وحاسبة الدعم السكني

شروط التقديم على سكني التي طرحتها وزارة الاسكان مع صندوق التنمية العقارية لتملك المواطنين الأراضي العقارية بدلا من الإيجار وفقا للشروط التي تضعها الوزارة، ويعتبر برنامج سكنى من اهم البرامج التي أطلقت موخرا الخاصة بالعقارات وقد تم موخرا تخصيص أكثر من 300 ألف منتج سكني بالإضافة إلى 120 ألف وحدة سكنية جاهزة للتخفيف عن المواطن الأسعار الغالية للإيجار وذلك من خلال التقديم الكتروانيا ليتمكن من الحصول على المنتج السكني المناسب دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات الوزارة لتخفيف العبء عليهم وعدم أضاعه الوقت، حيث تهدف المملكة في رفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 70٪ عام 2030، كما أن الوزارة قدمت خدمة تسجيل مستفيدات الضمان الاجتماعي في برنامج سكني في المملكة، وبالنسبة للزوجين الرجل فقط هو الذي يحق له التقدم على دعم سكني للحصول على مسكن، ولكن مؤخرًا أتاحت وزارة الإسكان إمكانية تنازل الرجل لزوجته عن الدعم لتحصل هي عليه وتتابع في إجراءات التقديم، كما يمكن اليوم للرجل التنازل عن دعم سكني لزوجته بشكل إلكتروني من موقع منصة سكني أو من خلال تطبيق سكني على الجوال، ويجب على الرجل أولًا تقديم الطلب والتأكد من أن الأسرة مستحقة للدعم ومن ثم بمجرد ظهور الحالة مستحق يمكن التنازل عن الدعم للزوجة.

شروط التقديم على سكني

تم وضع العديد من الشروط المهمة التي يجب توافرها في مقدم الطلب للحصول على الدعم السكني وتكون متطابقة لكلا الجنسين رجالاً ونساءً على حد سواء

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الدعم موجه للأسر السعودية ويكون مقيم باستمرار بها. الايقل العمر عن المتقدم 25 سنة. يجب ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب للسنوات الخمس الماضية. يشترط ألا يكون المتقدم أحد المستفيدين السابقين من برنامج الدعم هو أو أسرته يكون قد مر عامين على الطلاق أو وفاة الزوج في حالة المطلقة أو الأرملة. يمكن للأخوة المجتمعين بعد وفاة الأب التقديم على الدعم.

آلية التسجيل في منصة سكني

الدخول على موقع منصة سكني. النقر على التسجيل في سكني. إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد والنقر بالموافقة عليها. يتم تفعيل الحساب من خلال إدخال البيانات المطلوبة. إدخال رقم الجوال والبريد الإلكتروني. الضغط على تسجيل والنقر على التقديم. الإطلاع على الشروط والأحكام والنقر بالموافقة. ثم النقر على استمر. التأكد البيانات الشخصية التي أدخلتها. النقر على الحصول على الاستحقاق.

حاسبة الدعم السكني

الدخول على رابط موقع وزارة الإسكان يتم الدخول على حاسبة الدعم السكني ثم إدخال البيانات المطلوبة من قيمة التمويل ومدة سداد التمويل وعدد أفراد الأسرة أدخال بيانات الدخل الشهري المطلوبة النقر على احسب بعد الانتهاء.

يمكن التعرف كل جميع المنتجات العقارية المعروضة بالبرنامج واختيار المناسب منها من وحدات عقارية، وتصفح كافة عروض التمويل المقدمة من وزارة الاسكان وشركاؤها من البنوك واختيار الأنسب لك في طريقة الدفع والتمويل، امكانية الحجز الالكتروني للوحدات السكنية المناسبة بالنسبة لك وعقد الاتفاق بين الممول إلكترونيا، امكانية توقيع العقود بشكل إلكتروني بين المستفيد وجهة التمويل التي تم اختيارها، الاستعلام عن الإستحقاق للوحدات السكنية ومدى توافر شروط الحصول على الدعم مع المتقدم من عدمه في دقائق .