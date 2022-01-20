نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443.. موعد صرف المعاش وطريقة معرفة القبول وأسباب الرفض في المقال التالي
صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور
وعن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1433 دفعة شهر يناير 2022 فقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة بالإعلان عن أنه انتهت بالفعل من التحقق من الدفعة الأولى ويتم اليوم إيداع المبالغ الخاصة بالدعم في الحسابات الخاصة بهم وأكدت على أنه يصل رسالة إلى جميع المستفيدين بما إن كان التحقق قد تم بنجاح أو لم يتم التحقق من ذلك ويمكن التحقق من الأهلية عن طريق موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الإلكتروني دون الخروج من المنزل.
خطوات معرفة القبول في الضمان الاجتماعي المطور
وبعد أن عرفنا موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 نتعرف الآن على الخطوات اللازمة لمعرفة القبول في الضمان الإجتماعي المطور وذلك عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-
- في البداية يجب زيارة موقع الضمان الإجتماعي الإلكتروني الرسمي ثم تسجيل الدخول.
- الضغط على استعلام واختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.
- ثم يتم تسجيل البيانات المطلوبة من الحالة المدنية الخاصة بالمواطن ورقم الضمان الإجتماعي.
- كتابة رمز التحقق الذي سيظهر.
- تظهر جميع البيانات الخاصة بالضمان وما إن كان تم قبوله ام لا ويتم ارسال رسالة التحقق.
أسباب الرفض في طلبات الضمان الإجتماعي
في حال إرسال رسالة بعدم التحقق فذلك من الممكن أن يرجع للأسباب التالية:-
- أن يكون المتقدم في دار إيواء.
- أو يكون المبلغ الخاص بالدخل الشهري له أكبر من الحد الأدنى في الضمان.
- أن يكون المتقدم يمتلك أكثر من سيارة.
- أن يكون قد عاش خارج المملكة لمدة أكثر من 12 شهر.
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