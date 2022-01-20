نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أطلع العنوان الوطني للبيت 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل الآلاف من المواطنين السعوديين والوافدين عن كيف أطلع العنوان الوطني للبيت على محرك البحث “جوجل”، وقد وفرت الحكومة السعودية خدمة العنوان الوطني الذي يُعد كهوية موحدة للمباني والمنشآت في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، ويُمكنكم الحصول على عنوانكم الوطني إلكترونياً، ومن الجدير بالذكر أن العنوان الوطني من مؤسسة البريد السعودي قد أطلقته الحكومة السعودية في إطار اهتمامها بتطور التحول الرقمي والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة كأحد المحاور الرئيسية لرؤية السعودية 2030م، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الحصول على العنوان الوطني كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية تحديث العنوان الوطني في أبشر، فإلى نص المقال.

كيف أطلع العنوان الوطني للبيت

يتكون العنوان الوطني من ستة أجزاء من رقم المبنى المكون من أربعة أرقام واسم الشارع واسم الحي والمدينة والرمز البريدي المكون من خمس خانات والرقم الإضافي المكون من أربعة أرقام، ونوضح لكم الآن كيفية الحصول على العنوان الوطني الخاص عبر الموقع الإلكتروني للعنوان الوطني عبر خطوات عدة نوضحها لكم كالتالي:

أولاً عليك زيارة الموقع الرسمي للعنوان الوطني على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً انقر الآن على “إدارة عنوان مسجل”.

ثالثاً ادخل الآن رقم الهوية الوطنية الخاصة بك ورقم الجوال.

رابعاً انقر الآن على “التحقق من الهوية”.

خامساً سيتم إرسال رسالة تحتوى على رمز التأكيد على جوالك.

سادساً الآن قم بإدخال رمز التأكيد ثم اضغط على “استعلام”.

وأخيراً ستظهر لك كافة المعلومات عن عنوانك الوطني.

معرفة العنوان الوطني برقم الهوية

يُمكن للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة الإستعلام عن العنوان الوطني الخاص بهم عبر الولوج إلى الموقع الرسمي للعنوان الوطني على الإنترنت ثم اتباع كافة الخطوات التي وضحناها لكم في مقال سابق قمنا بكتابته بعنوان معرفة العنوان الوطني برقم الهوية، فقط قم بالنقر على الرابط المظلل لينقلك إلى نص المقال لتعرف كافة المعلومات والتفاصيل.

تعديل العنوان الوطني

اهتمت الحكومة السعودية في السنوات الحالية بتطوير التحول الرقمي والإعتماد عليه في كافة المؤسسات والوزارات، وقدمت الحكومة خدمة رقمنة أماكن الإقامة للمواطنين من خلال خدمة العنوان الوطني، ويُمكن للمواطنون تعديل عنوانهم الوطني إلكترونياً من خلال تحميل تطبيق توكلنا الرسمي واتباع كافة الخطوات التي وضحناها لكم في مقال سابق بعنوان كيفية تعديل العنوان الوطني في توكلنا.

وأخيراً نرجو أن نكون قد وضحنا كافة المعلومات اللازمة الخاصة بكيفية الإستعلام عن العنوان الوطني للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، وفي حالة وجود أي استفسار اترك سؤالك بالأسفل في التعليقات وسنرد عليه فوراً