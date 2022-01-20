إعلان نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد اليوم 1443 الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة يترقب المتقدمين المقبولين في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد إعلان نزول الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الأولى في الحسابات البنكية للمستحقين من قبل الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أكدت الوزارة من جانبها على إيداع المستحقات للمقبولين بالدفعة الأولى خلال الأسبوع الجاري بالرسائل النصية المرسلة على الجوالات المسجلة لدى النظام، ووفقاً للموعد المحدد لصرف الضمان الاجتماعي المطور 1443، فقد بدأت الوزارة في تحويل رواتب المستحقين مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بتاريخ العشرون من شهر يناير لعام 2022م الموافق للسابع عشر من شهر جمادي الآخرة الجاري، فمن يرغب في الإطلاع على حالة الدفعات المالية يمكنه ذلك الآن من خلال اتباع رابط منصة الضمان الاجتماعي الجديد المرفق، كما يمكنكم من خلاله أيضاً التقديم على الضمان الاجتماعي المطور لمن ينطبق عليه شروط الاستحقاق الجديدة المعلن عنها رسمياً.

إعلان نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنه ستقوم بالإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق لجميع المتقدمين تدريجياً على دفعات، وقد قامت بإرسال رسائل نصية عل الجوالات المسجلة لدى النظام تفيد بأنه قد تم القبول في معاش الضمان الاجتماعي، وسيتم صرف الضمان الاجتماعي خلال الأسبوع القادم، أي بعد مرور ما يقرب سبعة أيام، ووفقاً لهذا الموعد، فقد تم تحويل رواتب الضمان لمستحقي الدفع اليوم الخميس.

فمن صدر له قرار القبول النهائي في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، فيجب عليه التحقق من حسابه البنكي، والتأكد أيضاً من خانة الدفعات المالية في حسابه على منصة الضمان الاجتماعي الجديد، وفي حال الرغبة في التعرف على كم استحقاق الضمان للفرد أو الأسرة المتقدمة، فيمكن ذلك من خلال ترك تعليقاً بالأسفل يتضمن الدخل الشهري المكتسب وغير المكتسب وعدد أفراد الأسرة، وذلك لعدم توفير حاسبة الضمان عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للضمان.

ولكن قبل البدء في احتساب الاستحقاق، يجب أولاً معرفة أن هناك بعض العوامل التي تؤثر في الاستحقاق مثل الثروات والأصول المملوكة للمستحق، والنفقات، بالإضافة إلى عدد أفراد الأسرة المقيمين في نفس المسكن، ومجموع إجمالي الدخل الشهري المكتسب وغير المكتسب على مدار عام سابق قبل التقديم على الضمان المطور 1443.

ويجب على جميع المتقدمين التأكد من إضافة التابعين في الملف الموحد بشكل صحيح، وفي حال وجود تابع يتعدى عمره الثمانية عشر عام، فيجب عليه تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية لقبول الارتباط والموافقة على كونه تابع لعائل الأسرة حتى يتم إضافته ضمن المعالين، ومن يرغب في الإطلاع على حالة الطلب أو التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية (sbis.hrsd.gov.sa) الرسمي.

وفي حال الرغبة في التواصل مع الدعم الفني أو مركز العناية بالعملاء، فيمكن ذلك من خلال الاتصال على رقم الضمان الموحد أو عن طريق حساب العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما يمكنكم من خلال الرابط الرسمي المرفق الإطلاع على حالة الطلب بالنسبة للمتقدمين المنتظرين إعلان نزول الضمان الاجتماعي المطور الأهلية والاستحقاق.