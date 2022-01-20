50,000 ريال تمويل فوري بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لدى شركة إمكان

تمويل فوري بدون كفيل من أحد المزايا التمويلية الهامة التي توفرها شركة إمكان ولكن الشركة مختلفة عن شركات أخرى عديدة حيث تقدم شركة إمكان التمويل الميسر الذي يمتاز بالموافقة الفورية عند الطلب ويتم التقديم عبر الأونلاين بدون الذهاب إلى أي مكان أخر لتوفير الجهد والوقت على العميل السعودي المتقدم لطلب التمويل الشخصي الميسر بالتقسيط المرن حتى أربعة وعشرون شهر ومتاح التمويل لجميع العملاء السعوديين بدون أشتراط جهة العمل بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية عام 1443 هجريًا.

الشروط التي تطلبها شركة إمكان للتمويل الميسر في السعودية

لابد قبل القيام بالتقديم على تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة العربية السعودية التعرف على جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة وسوف نشرح لكم اليوم جميع الشروط والأحكام اللازمة للتمويل من أجل الحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين من خلال الشركة كالتالي:

يتطلب التقديم الإلكتروني على التمويل الميسر لدى شركة إمكان في السعودية توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 5000 ريال سعودي تحت ضوابط وشروط محددة بالشركة.

إحضار تقرير يثبت عدم تعثر العميل السعودي المتقدم الذي يسمى بأسم سمة السعودي.

توفير إيضًا سجل ائتماني مناسب قبل التقديم الإلكتروني على تمويل شركة إمكان السعودي.

يحتاج التمويل أن يكون العميل المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك عمر لا يقل عن خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام فقط لا غير.

فترة العمل المطلوبة ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بموافقة شركة إمكان للتمويل.

التمويل الميسر مخصص لجميع المواطنين السعوديين فقط وليس للمقيمين في السعودية.

مزايا الحصول على تمويل إمكان الميسر للسعوديين