رابط تسجيل دخول منصة سكني 1443 وشروط الدعم السكني sakani.housing.sa

يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن رابط تسجيل دخول منصة سكني على محرك البحث “جوجل” بهدف الإستفادة من الوحدات السكنية، وكانت قد أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن فتح أبوابها أمام المواطنين للتقديم في الوحدات السكنية المدعومة للاسر السعودية متوسطة الدخل، ومن الجدير بالذكر أن برنامج سكني الذي أطلقته وزارة الإسكان يهدف إلى توفثر وحدات سكنية بسعر مناسب للكثير من الأسر السعودية محدودة الدخل بهدف توفير المعيشة الكريمة لهم، ونحن في موقعنا نهتم بكافة أخبار وزارة الإسكان للمواطنين لذلك نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية التقديم على دعم منصة سكني وشروط التقديم كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية، فتابعونا.

التسجيل في منصة سكني

تبذل الحكومة السعودية جهد كبير في توفير دعم سكني ووحدات سكنية مناسبة للمواطن السعودي عبر الموقع الرسمي لمنصة سكني، وقد صرحت بإمكانية الحجز في الوحدات السكنية المطورحة إلكترونياً من خلال الخطزات التالية:

أولاً على المواطن الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة سكني الخاص بوزارة الإسكان السعودية.

الخاص بوزارة الإسكان السعودية. ثانياً ابحث عن أيقونة الخدمات في الصفحة الرئيسية.

ثالثاً قم بإختيار خدمة منصة سكني من بين الخيارات.

رابعاً اكتب كل البيانات المطلوبة في استمارة طلب الدعم مثل الإسم ورقم الجوال ورقم الهوية ومكان الإقامة.

خامساً اضغط على استكمال الطلب.

شروط التقديم

قامت وزارة الإسكان بجهود كبيرة بغرض توفير وحدات سكنية لعدد كبير من فئات المجتمع السعودي، وقد قامت بوضع شروط للإستفادة من الدعم السكني نوضحها لكم كالتالي:

أولاً لا بد من توفر شرط الجنسية السعودية في المتقدم.

ثانياً أن يكون المتقدم مفيم دائماً بالمملكة.

ثالثاً لا يقل عمر المواطن المتقدم عن 25 عام.

رابعاً ألا يكون قد استفاد المتقدم من وحدة سكنية من قبل.

خامساً ألا يكون مالكاً لأي عقار أو وحدة سكنية في الخمس سنوات الماضية.

وأخيراً نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم ونرجو أن يكون قد حاز على إعجابكم، ولأي سؤال قم بترك تعليق بالأسفل وسنجيب عليكم في الحال