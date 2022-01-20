خطوات وشروط التسجيل في برنامج تمكين الضمان الاجتماعي 2022و المستندات المطلوبة

خطوات التسجيل في برنامج تمكين الضمان الاجتماعي، يعد برنامج تمكين الذي يقدم لمستفيدي الضمان، من أهم الخدمات التي تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية بتقديمها للمواطنين، فهناك أكثر من فرع مؤسسات الضمان الاجتماعي بالسعودية يتوفر بها برنامج تمكين للتوظيف لمستفيدي الضمان الاجتماعي، فيعتبر برنامج التمكين من أهم البرامج التي غرضها تقديم فرص عمل، حيث أن هذه الخدمة المميزة يستفيد مستخدمي البرنامج في أن يتطور مستواهم العملي أكثر بعد تقديم البرنامج فرص عمل متميزة لهم، فيقوم البرنامج بالتعاون مع الشركات التي لديها هذه الفرص، يأتي الهدف الأساسي من برنامج تمكين لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تقديم التسهيلات والآليات التي تساعد مستفيدي الضمان الاجتماعي بطريقة صحيحة، كما يمكن التعرف علي خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي و آلية احتساب المعاش.

خطوات التسجيل في برنامج تمكين الضمان الاجتماعي 2022

من الممكن أن يقوم المواطنين باتباع بعض من الخطوات لكي يقوموا بالتسجيل في برنامج تمكين للتوظيف لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تكون علي النحو التالي:

الدخول علي منصة تمكين الضمان الاجتماعي. ثم الذهاب إلى منصة تمكين الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة. تسجيل المستخدم الاسم وكلمة المرور الخاصة به. ثم قم باختيار أمر إنشاء حساب جديد. إدخال جميع البيانات المتعلقة بالمستخدم بشكل صحيح. إرفاق ما يتم طلبه من مستندات، ثم اختيار أمر تسجيل.

شروط التسجيل في تمكين الضمان الاجتماعي 2022

لا يتم أمر التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي، إلا بعد استيفاء المتقدم الشروط والأحكام، والتي منها ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم لدية القدرة التامة على العمل. ثم الخطوة التي يتطلب فيها إرفاق المستندات الهامة المطلوبة، لابد أن يتم الالتزام بها وارفاق المستندات صحيحة غير مزورة. يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الكثير من الدورات التدريبية والتأهيلية التي تساعده في التقدم المهني. ثم يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام، كذلك ألا يزيد عمر المتقدم عن 59 عام.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي

صورة من بطاقة الهوية الشخصية. ثم تقديم نموذج من الطلب المقدم إلى قسم التفويض. صورة من الشهادة الجامعية التي حصل عليها المتقدم أو المستفيد من الضمان الاجتماعي. ثم إرفاق صورة من شهادات الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم والمستفيد من الضمان الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن برنامج تمكين ضمن أهداف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تسعى بكامل جهدها إلى توفير حياة أفضل لمستفيدي الضمان الاجتماعي عبر توفير التسهيلات اللازمة لهم، كما يقدم البرنامج المساعدة عن طريق إتاحة فرص تدريبية وتأهيلية تعزز من المهارات الفردية لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي.