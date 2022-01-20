نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول دعم سكني 1443 لشهر يناير وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن موعد نزول دعم سكني على محرك البحث “جوجل”، ونحيطكم علماً بأن الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الإسكان كانت قد صرحت بتوفير عدد من الوحدات السكنية التى تناسب فئات كثيرة داخل المجتمع السعودي خاثة فئة متوسطى الدخل على أن تكون الوحدة بسعر مناسب للمواطن، ويسألنا الآلاف من زوارنا الكرام من المملكة العربية السعودية عن كيفية التسجيل في دعم سكني وشروط التقديم فيها، ولذلك نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوافيكم بكافة التفاصيل والمعلومات حول موعد نزول الدعم السكني وأبرز شروط التقديم فيه كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التسجيل في منصة الدعم السكني للإستفادة من الدعم المقدم من وزارة الإسكان، فتابعونا.

موعد نزول دعم سكني

حددت وزارة الإسكان السعودية موعد نزول الدعم السكني على أن يكون يوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وفي حالة ما إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية يكون يوم الدعم اليوم الذي قبله أو يليه، وبناء على ذلك فإنه تحدد يوم الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري لعام 2022م ليكون يوم نزول الدعم السكني للمستحقين، ويكون ايضاً يوم 24 فبراير القادم هو يوم نزول الدعم للشهر القادم وهكذا.

شروط التقديم

وضعت وزارة الإسكان السعودية العديد من الشروط أمام المواطنين الراغبين في الإستفادة من الدعم السكني حتى تتيقن من وصول الوحدات السكنية المدعمة إلى مستحقيها فقط، ونوضح لكم هذه الشروط كالتالي:

أولاً يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالسعودية بشكل دائم.

ثانياً يجب أن يتعدى عمره 25 عام ولا يقل عن هذا.

ثالثاً ألا يكون قد امتلك عقار في السنوات الخمس الماضية.

رابعاً عدم استفادته بوحدة سكنية مدعمة من قبل.

وبتوفر هذه الشروط يُمكنك التقديم على الدعم السكني إلكترونياً على منصة سكني

وفي نهاية مقالنا اليوم نود أن نكون وفرنا لكم كافة البيانات والمعلومات عن الوحدات السكنية المدعومة من وزارة الإسكان السعودية وشروط التقديم فيها، وقد وضحنا لكم أيضاً كيفية التسجيل في الدعم السكني، ولأي استفسار اترك سؤالك بالتعليقات وسوف نجيب عليكم خلال ساعات قليلة قادمة