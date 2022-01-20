متى ينزل الدعم السكني لشهر يناير 2022 و كيفية حساب الدعم العقاري السعودي

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عمر شويل - جدة متى ينزل الدعم السكني لشهر يناير 2022، حيث أصبح يتوفر لموطني المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير الجاري بشكل إلكتروني، وذلك من خلال السير على مجموعة إجراءات لازمة، حيث أن برنامج الدعم السكني هو عبارة عن هو نظام أطلقه صندوق التنمية العقارية بالشركة مع وزارة الإسكان بهدف تقديم الدعم للعائلات السعودي، وتمكينهم من الحصول على الشقق السكنية الملائمة لهم، ويأتي برنامج الدعم السكني ضمن خطط المملكة العربية السعودية التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة لعام 2030م، حيث يقوم الصندوق وبالتعاون مع وزارة الإسكان على صرف ما يُقارب 250 مليون ريال بهدف تحقيق أهداف ومساعي برنامج الدعم السكني، كما يمكن التعرف علي كيفية التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان و شروطه.



متى ينزل الدعم السكني لشهر يناير 2022

يلتزم صندوق التنمية العقارية الذي يعمل بالتعاون مع وزارة الإسكان وبرنامج سكني على توفير الدعم الخاص بالسكن لكافة المسجلين ممن انطبقت عليهم شروط الدعم والحصول على السكن، بنزول الدعم في أوقاته المحددة وهي مع نهاية الشهر الميلادي وقد تم نزول دعم سكني لشهر ديسمبر يوم الرابع والعشرين من الشهر، يتم نزول دعم سكني لشهر يناير 2022 يوم الرابع والعشرين من شهر يناير أي بعد حوالي 15 يوم.

كيفية حساب الدعم العقاري السعودي

يوفر لكم موقع سكني الإلكتروني المُحدث إلكترونياً في المملكة العربية السعودية خدمة حاسبة الدعم العقاري، وهي الحاسبة الإلكترونية التي تساعد مستفيدي دعم سكني من احتساب مقدار الدعم المُقدم من وزارة الإسكان السعودية إلى مستحقيه، حيثُ يتم احتساب الدعم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني المطور لحاسبة الدعم السكني السعودي. ثم يتم إدراج قيمة التمويل المالي في الموضع المحدد. تحديد الفترة الزمنية للتمويل. ثم تحديد عدد أفراد أسرة مقدم الطلب. إدراج القيمة الشهرية للراتب المالي. الضغط على أيقونة (أقر أني اطلعت على إخلاء المسؤولية) الخاص بشروط مستحقي الدعم السكني السعودي. ثم الضغط على أيقونة (احسب). ليُظهر أمامك موقع حاسبة الدعم السكني على الفور مقدار الدعم السكني الذي تستحق الحصول عليه.

رقم الدعم السكني السعودي

تتم عملية التواصل مع خدمة العملاء لدى برنامج الدعم السكني من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض من خلال الرقم التالي: 0114070100، ويمكن أيضًا التواصل من كافة مناطق وأحياء المملكة عبر الرقم الموحد لبرنامج الدعم السكني عبر هذا الرقم: 199090.