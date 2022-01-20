“هنا” الإسكان تسجيل دخول برقم الهوية

توفر وزارة الإسكان العديد من الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين والتي منها الاستعلام عن الدعم السكني برقم الهوية ومعرفة استحقاق السكني سواء كان من الأراضي المجانية والمشاريع التي تحت الإنشاء، حيث يمكن تسجيل الدخول على حسابي أو الاستفادة من الضمان الإجتماعي للإسكان، وسوف نعرض فيما يلي خطوات الاستعلام برقم الهوية لمعرفة استحقاق الأراضي.

الإسكان تسجيل دخول برقم الهوية

يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية بالاستعلام عن الاستحقاق السكن من خلال رقم الهوية الوطنية وذلك الكترونيا من خلال رابط وزارة الاسكان بالخطوات التالية

الضغط على الموقع الرسمي لوزاره الاسكان

الضغط على تسجيل دخول.

يختار المواطن الخدمات الإلكترونية.

ثم يختار تسجيل الدخول إلى سكني.

ثم بعد ذلك يقوم بكتابه رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لها.

وبذلك سوف يعرف إذا كان يستحق الدعم السكني ام لا.

خدمات وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية

تقدم وزارة الإسكان في المملكة العديد من الخدمات الإلكترونية العديد من المواطنين حتى تسهل عليهم الكثيرة ومن هذه الخدمات ما يلي

تقدم وزارة الإسكان للمواطنين القروض العقارية بالإضافة إلى التمويل الذاتي الذي يناسب بناء الأراضي السكنية التي يتم الحصول عليها للمواطنين.

كما تقدم وزارة الاسكان العديد من المنتجات السكنية المتنوعة و لكن ببعض الشروط، بحيث أنها تناسب عدد كبير من الأشخاص

يمكن الحصول على أراضي مجانية من وزارة الإسكان لبناء مسكن مناسب

تسمح لتوفير الإسكان التنموي للمستفيدين من الضمان الإجتماعي مثل الارامل والمطلقات والاسر الاكثر فقرا وكبار السن

حاسبة الدعم السكني من موقع وزارة الإسكان

توفر وزارة الإسكان الكثير من الأدوات للمستحقين في الدعم السكني، لكي يتعرفوا على مقدار ما هو مخصص لهم، ايضا لمن يرغب الحصول على وحدة سكنية يمكن استخدام الاداة و المعرفة قيمة القروض العقارية وتستخدم كالتالي

تسجيل الدخول على الرابط الرسمي لوزارة الإسكان اختيار حاسبه الدعم. يدخل المواطن قيمة التمويل ومدة التمويل يكتب المواطن جميع البيانات ثم يضغط على قيمة الدعم

شروط الحصول على الدعم من وزارة الاسكان