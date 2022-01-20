إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين الجدد 1443

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عمر شويل - جدة أعلنت الموارد البشرية عن بدء إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور اليوم في حساب المستفيدين الجدد، الذين تمكنوا من التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية منذ الإعلان عن فتح باب التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد في 20 نوفمبر الماضي، وذلك للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الضمان المطور الذي يركز على الحالة المادية للفرد، ومدى قدرته على توفير المتطلبات الأساسية، بغض النظر عن كونه من الموظفين أو المتقاعدين أو العاطلين، وذلك في سبيل تحسين الحالة المادية وبالتالي يرتقي المستوى المعيشي، وتتحول الحالة من الاحتياج إلى الاستقلال والإنتاج، من خلال الالتزام ببرامج التأهيل والتدريب التي تنظمها الوزارة للفئات القادرة.

إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور

بدأت وزارة الموارد البشرية في إيداع الدفعة الأولى من معاش الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين الجدد اليوم الخميس في بعض البنوك، وذلك بالنسبة للذين تمت دراسة أهليتهم وتقييم طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي، والتأكد من مطابقة شروط التقديم، حيث أنها أكدت أن موعد الصرف يكون في الشهر التالي للدراسة وظهور نتائج الاستحقاق، وقد بدأت الوزارة منذ فترة في إرسال الرسائل التي تفيد باستحقاق الضمان الاجتماعي المطور لبعض المسجلين، وجاري تبليغ المستفيدين الآخرين بشكل تدريجي بحسب ما أعلنت الوزارة، وفي حالة عدم الاستحقاق أتاحت تقديم اعتراض على الضمان الاجتماعي المطور.

معاش الضمان الاجتماعي المطور

معاش الضمان الاجتماعي المطور هو أحد أشكال الدعم المالي الذي تقدمه الموارد البشرية للمستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي المطور المحددة من قبل، وذلك بهدف مساعدة الأسر على توفير الاحتياجات الأساسية وخاصة في حالة الأزمات والكوارث، وعادة ما تكون مصادر معاش الضمان الاجتماعي المطور الزكاة والإعانات والهبات والتبرعات، ويكون الحد الأدنى المحتسب لرب الأسرة 1100 ريال سعودي لرب الأسرة، و 550 ريال للفرد الواحد داخل الأسرة، والتسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

شروط معاش الضمان الاجتماعي المطور

يستحق معاش الضمان الاجتماعي المطور كل فرد يعيش بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية ويحمل الجنسية السعودية، وتتوفر فيه الشروط الآتية:

أن يكون من الفئات المستثناة من شرط الجنسية، وهم زوجة السعودي.

وأرملة ومطلقة السعودي وتعول أبنائها السعوديين، الأرامل والأيتام حاملي بطاقات التنقل، ذوي الإعاقة، الأيتام لأم سعودية وأب غير سعودي.

أن يقل الدخل الشهري عن الحد الأدنى المقرر لمعاش الضمان الاجتماعي سواء الفرد أو رب الأسرة.

ألا يكون المتقدم لطلب استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور متواجد في أحد دور الإيواء الحكومية.

أن يلتزم بتوفير المتطلبات التي حددتها الوزارة فيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية للأبناء.

ألا يكون لديه ممتلكات ذات قيمة مرتفعة لذلك.

تسعى الموارد البشرية إلى توحيد موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين الحاليين والجدد.