نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحجز الإلكتروني لمخططات الأراضي المجانية من منصة سكني وزارة الشؤون البلدية والقروية للإسكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم خطوات حجز الأراضي المجانية ومخططات الأراضي من خلال موقع سكني في الرياض وتبوك ومكة وغيرها والتابع إلى وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان، حيث أتاح موقع سكني فرصة للجميع للتقديم في مخططات الأراضي المتاحة في المملكة من أجل البناء بها على مستوى المملكة العربية السعودية.

تتيح الخدمة للمستفيدين الإطلاع على تفاصيل الأراضي والعمل على إستكمال إجراءات الحجز الإلكتروني دون الحاجة لزيارة موقع المبيعات

متطلبات حجز أرض سكنية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

أن تكون حالة الإستحقاق (مستحق).

خطوات التقديم في حجز أرض سكنية من سكني

الدخول على منصة سكني.

تسجيل الدخول وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختر (منتجات سكني).

اختر (البناء الذاتي).

اختر بعد ذلك (الأراضي).

اختر نوع المشروع (أرض) والمنطقة ثم اضغط (بحث).

اختر أحد المشاريع الموجودة بالضغط على المعاينة.

بعد الضغط على معاينة، تظهر لك خريطة موقع المشروع ومعلوماته.

اختر رقم البلوك ورقم القطعة.

اضغط على كلمة (بحث).

أكد الحجز عند حجز قطعة الأرض ووقع العقد برسالة نصية.

ادخل رمز التفعيل المرسل للجوال لتوقيع العقد.

بعد توقيع العقد، ستظهر لك رسالة (تم توقيع العقد بنجاح).

هذا وشهد موقع سكني إقبال كبير من جانب المواطنين من أجل الإستفادة بالحجز للحصول على أرض للبناء عليها من أجل تحيق الحلم وبناء المنزل.

شروط الحجز في برنامج سكني

يمكن الإستفادة من برنامج سكني من خلال مجموعة من الشروط:

أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم فوق 25 عام.

عدم امتلاكه لمنزل في السنوات الخميس الأخيرة.

عدم امتلاك أي من أفراد الأسرة منزل قبل ذلك.

الدعم السكني للأسر في حالة الزوج أو الزوجة بالإضافة إلى حالة الزوجة والزوج.

الإلتزام بكافة التعليمات والشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم السكني.

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد أطلقت العديد من البرامج المميزة لكافة المواطنين من ضمنها برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان في المملكة والذي يهدف إلى رفع نسبة إمتلاك السعوديين للبيوت ودعم العديد من الخطط التمويلية.

وكان عدد من مستخدمي موقع سكني قد اشتكوا من صعوبة في التسجيل نظرا لحالة الضغط الكبيرة على موقع سكني.