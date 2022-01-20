نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في سكني الاراضي المجانية عبر منصة سكني sakani.housing.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في سكني الاراضي المجانية، حددتها وزارة الإسكان الخاصة بالمملكة، للمواطنين المستحقين لدعم سكني بالسعودية، وقد أتاحت لهم إمكانية التسجيل في الموقع الرسمي الخاص بهذه الخدمة، والذي تم وضعه من أجل تسهيل إجراءات التسجيل لكل المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج، والذي يعد من بين أهم البرامج التي تحرص على توفير سكن ملائم للأسر السعودية، ومساعدتهم على امتلاك منزل خاص بهم، تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يمنح أراضي بالمجان لكل المستحقين للدعم سكني، وهذه الأراضي موجودة في كل المناطق بالمملكة ووضعت لها مخططات محددة، في كل مخطط يوجد عدد من الأراضي المجانية، كما يتاح للمواطن الحاصل على هذه الأرض أن يقوم بالتقديم لنيل تمويل خاص بالبناء الذاتي من طرف الجهات التمويلية التي تعتمدها الوزارة، وسنتحدث في مقالنا هذا عن طريقة التسجيل في سكني الاراضي المجانية.

طريقة التسجيل في سكني الاراضي المجانية

حددت وزارة الإسكان الخاصة بالمملكة العربية السعودية طريقة التسجيل في سكني الاراضي المجانية، لكل المواطنين الراغبين في الحصول على دعم سكني بالسعودية، وتجدر الإشارة إلى أن التقديم ممكن من خلال الموقع الرسمي سكني التابع للوزارة، كما يمكنهم ذلك من خلال تطبيق متاح للتحميل يسمى سكني، وقد تم وضعه خصيصا لهذا الغرض لتسهيل الأمور على المواطنين.

علاوة على ذلك، يمكن لكل المواطنين حجز أراضي مجانية التي يقدمها البرنامج، وهي مخصصة لكل الراغبين في الاستفادة ممن لا يملكون مبالغ كافية لشراء الأراضي وبناء المساكن عليها، وقد صرحت المنصة بأن إمكانية الحجز من خلالها سيكون مفتوحا ابتداء من تاريخ الخميس 20 يناير 2022، بالإضافة إلى ذلك سيتم إشعار كل المستخدمين من خلال خدمة الإشعارات الموجودة بتطبيق سكني.

تجدر الإشارة لكل من يبحثون عن طريقة التسجيل في سكني الاراضي المجانية، بأن الموقع يشهد ضغطا هائلا نظير ازدياد وكثرة طلبات المتقدمين على الموقع في الساعات الأخيرة، لكن يمكنهم استخدام التطبيق كبديل. ولا بد أن يعلم كل الراغبين في الاستفادة من الأراضي المجانية التي تقدمها وزارة الإسكان، بأنه هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل المتقدمين كي تمنح له الأرض.

شروط الأراضي المجانية السعودية

لقد وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الراغبين في الاستفادة من الاراضي المجانية الخاصة ببرنامج سكني، أبرز شرط هو أن يكون المتقدم أسرة سعودية كاملة الأفراد، تتضمن الزوج والزوجة والأولاد على أن يكونوا غير متزوجين، كما لا يجب أن يقل عمر المواطن المتقدم عن خمس وعشرين سنة، وأن لا يكون لهذه الأسرة سكن في وقت تقديم الطلب أو خمس سنوات التي سبقت إيداع الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا تكون الاسرة قد استفادت من قبل من دعم سكني، وأن تكون مقيمة بالمملكة، وأن تبقى شروط الاستحقاق متواصلة وتنطبق على الأسرة (بداية من تاريخ التقديم حتى موعد استلام السكن). كانت هذه الشروط الضرورية التي تخول المواطنين الحصول على أراضي مجانية من مخططات سكني التي تقدمها من وزارة الإسكان، كما أنه هناك ضوابط أخرى تخص كل حالة على حدى للتحقق من الأهلية.

كيفية التسجيل في سكني الاراضي المجانية

لقد اعتمدت وزارة الإسكان الخاصة بالمملكة طريقة خاصة من أجل التسجيل في موقع سكني التابع لها، وقد سهلت الآلية التي اعتمدتها الأمور على الكثير من المواطنين السعوديين، ويمكنهم ذلك من خلال منصة سكني الإلكترونية التي استحدثتها وزارة الإسكان من أجل تيسير أمور التقديم لكل مواطني المملكة، وهذا من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي سنذكرها لكم فيما يلي:

أولا: الولوج إلى منصة سكني الإلكترونية.

ثانيا: يقوم المواطن بالنقر على التسجيل في سكني.

يدرج بياناته الشخصية: رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، ثم يقرأ كافة الشروط والأحكام ويوافق عليها.

يقوم بالتحقق من خلال النقر على أنا لست برنامج روبوت، ثم ينقر على “استلام كلمة السر المؤقتة” عبر رسالة قصيرة، سيصل رمز عبر منصة أبشر.

سيتم التحقق من صحة بيانات المستخدم والتأكد من كونه ضمن المرشحين المؤهلين للدخول للمنصة، ثم ستصله تصل رسالة نصية.

من أجل مواصلة عملية التسجيل، يجب أن يقوم المستخدم بإدخال البيانات اللازمة: (البريد الإلكتروني، رقم التليفون، كلمة المرور،

تأكيد كلمة المرور، رمز التفعيل الذي وصل للهاتف)، ثم ينقر على زر تسجيل.

بهذا يكون قد أنهى عملية التسجيل، عليه أن يقوم بالضغط على أيقونة للتقديم.

ستظهر للمتقدم كل الشروط والأحكام الضرورية، بعد قراءتها يوافق عليها بالضغط على زر موافق.

تحقق البرنامج من الأهلية أثناء التسجيل

تجدر الإشارة إلى أنه يتم التحقق من أهلية المتقدم أثناء تسجيله في برنامج سكني. ويتم ذلك من خلال الإجابة على السؤال التالي: ما هو نوع السكن الحالي ” بيت ملك. أو بيت إيجار، أو أنه سكن مع العائلة”. يختار ثم ينقر على زر استمر.

بعد التحقق من البيانات الشخصية ينقر على زر استكمال، ويتم التأكد من بيانات العائلة عبر إدراج معلوماتهم من رقم الهوية الوطنية وتواريخ الميلاد وصلة القرابة لكل الأفراد.

الأسئلة التي يجيب عليها المستخدم لنيل الاستحقاق

بعد اتباع طريقة التسجيل في سكني الاراضي المجانية ولكي يتمكن المستخدم من الحصول على الاستحقاق. يجب أن يجب على أسئلة ضرورية. وهي كما يلي: يجب الإجابة على الأسئلة الثلاثة أو لسؤال: هل سبق لك أو أي فرد ممن تعيلهم السكن خارج المملكة؟ يجيب بنعم أو لا. وأيضا: هل تملك عائلتك أصول مالية تتجاوز مليوني ريال سعودي؟ يجيب بنعم أو لا. كذلك: هل سبق لك أو أي فرد من العائلة امتلاك صك منزل خلال الخمسة سنوات الماضية؟ الإجابة بنعم أو لا.

وفي حال أجاب المستخدم بنعم عليه أن يضع البيانات التالية: رقم الصك ومالكه ونوعه. ثم ينقر على زر الحصول على الاستحقاق وينتظر. ستصله رسالة محتواها: “تهانينا أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السكني” لاستكمال الحجز ينقر على أيقونة منصة السوق الإلكتروني. في حال دعم قبوله ستظهر رسالة اعتذار بعذم استيفاء الشروط، ويمكنه تقديم اعتراض بإدراج تعليق ووضع مستنداته وإرسالها.

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال، لقد قدمنا لكم معلومات كاملة عن موضوع طريقة التسجيل في سكني الاراضي المجانية. كما وضعنا لكم أهم الشروط الواجب توفرها في المواطنين الراغبين في الحصول على الأراضي المجانية التي تمنحها وزارة الإسكان السعودية. وقدمنا لكم خطوات التسجيل عبر منصة الإسكان، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما سبق.