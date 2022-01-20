نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النفاذ الوطني تسجيل الدخول سكني للتقديم على قطع الاراضي المجانية sakani.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة النفاذ الوطني تسجيل الدخول سكني، نتابع معكم أعزائنا المتابعين رابط الدخول إلى الحساب الخاص بك في منصة سكني، والتي زاد البحث عنها بشكل كبير في الساعات القليلة الماضية، وهذا خاصة بعد إعلان برنامج سكني في العديد من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في السعودية “تويتر” عن توفير العديد من الوحدات السكنية في العديد من المناطق في المملكة، وسنتعرف معكم في هذا المقال على طريقة التقديم والحجزعلى قطع الاراضي المجانية، وكيفية الاستعلام عن استحقاقك للدعم السكني، فتابعوا معنا.

برنامج سكني

برنامج سكني هو عبارة عن برنامج أطلقته الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة، ويهدف إلى مساعدة الأسر السعودية التي تريد أن تتملك منزلا لأول مرة، وهذا من خلال طرح وحدات سكنية للمواطنين والمواطنات المستحقين للدعم السكني، وتوفير خيارات تقسيط وتسهيلات في الدفع.

حيث يوفر برنامج سكني وحدات سكنية وقطع أراضي مجانية يمكن للراغبين في الاستفادة التقديم عليها في العديد من المناطق في المملكة، مثل الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الدمام، وإلخ.

النفاذ الوطني تسجيل الدخول سكني

وسنتعرف معكم على كيفية تسجيل الدخول لحسابك في سكني وكيفية التسجيل في الدعم السكني، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع سكني عبر الرابط sakani.sa.

اضغط على التسجيل وتسجيل الدخول.

ثم اضغط على تسجيل الدخول عن طريق منصة النفاذ الموحد.

ستنتقل إلى منصة نفاذ قم بتسجيل الدخول بالحساب الخاص بك فيه.

ستعود مرة أخرى إلى منصة سكني لاستكمال باقي المعلومات.

قم بادخال البيانات المطلوبة منك (منطقة السكن الحالي، بدل السكن، الدخل الشهري، إلخ).

بعد ادخال كافة البيانات والتأكد منها أنها صحيحة، اضغط على زر تأكيد المعلومات.

وقد شرحنا لكم كيفية التقديم على قطع اراضي مجانية من الديوان الملكي 1443، فتابعوا معنا.

التقديم على قطع الاراضي المجانية سكني

وسنتعرف معكم في الخطوات المشروحة التالية عن طريقة التقديم على قطع الاراضي المجانية في سكني بكل سهولة ويسر، وهذا عبر حسابكم في منصة سكني سواء من الموقع الإلكتروني أو من خلال التطبيق عبر الجوال، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية: