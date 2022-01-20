نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمستحقين الجدد ورابط الاستعلام sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور 1443، من أكثر الأشياء التي تشغل بال الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة، حيث يترقب الكثير من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد، صدور نتائج الأهلية الخاصة بهم وموعد صرف معاش الضمان الخاص بهم بعد قبولهم، فقد قام برنامج الضمان بفحص جميع المستندات لجميع المتقدمين، لضم من يتم التأكد من أحقيته للحصول على الضمان واستبعاد غيره.

وقام البرنامج والقائمين عليه بفحص جميع المستندات حتى يصل الدعم لمستحقيه الفعليين، بناءً على الشروط الموضوعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووفق المستندات المرسلة مع طلب الالتحاق الإلكتروني، وقد ازداد السؤال عن موعد صرف معاش الضمان للمقبولين، والذين تلقوا رسائل نصية بقبولهم في النظام الجديد، هذا ما سوف نتعرف عليه وأكثر من خلال هذا المقال.

موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين الجدد

ازداد البحث بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، عن متى يتم إيداع المبالغ المستحقة للمستفيدين الجدد، خاصةً بعد تلقيهم رسائل نصية تفيد بقبول طلبهم وتوافر الشروط فيهم، ويهدف نظام الضمان الاجتماعي الجديد لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وقبول شرائح لم تكن مشمولة في النظام القديم.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين الجدد

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي تويتر، بخصوص تساؤل ورد إليها من أحد المستفيدين يستفسر عن موعد صرف الضمان للمسجلين الجدد، وأوضح البرنامج أنه يتم الصرف في الشهر التالي لقبول المستحق، وعلى ذلك فمن تم إرسال رسالة له تفيد بقبوله في شهر ديسمبر الماضي سوف يصرف راتب الضمان هذا الشهر يناير 2022.

رابط استعلام الضمان الاجتماعي المطور

يتم التسجيل في الضمان إلكترونياً من خلال الدخول على منصة الضمان الاجتماعي الجديد.

الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

النقر على أيقونة “خدمات المعاشات”.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

النقر على أيقونة “استعلام”.

شروط الضمان الاجتماعي