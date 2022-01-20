نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني 1443 لهذا الشهر يناير 2022 عداد نزول الدعم بالثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكني 1443 لهذا الشهر يناير من أهم المواعيد وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك مع اقتراب موعد نزول الدعم السكني لشهر يناير، وفق الشروط والضوابط الموضوعة من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بالتعاون مع برنامج سكني الذي نفذته الحكومة في المملكة العربية السعودية، بتوجيه كريم من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو أحد برامج المملكة الكثيرة التي تهدف إلى الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطن السعودي.

حيث تهدف وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية إلى توفير سكن ملائم ومناسب لجميع الأسر داخل المملكة، وهذا الدعم يقدم في صورة دعم نقدي أو قطع أرض للبناء عليها أو من خلال تملك سكن بالتقسيط المريح، كما تحرص المملكة كل الحرص على توفير السكن المناسب للأسر المستحقة للدعم، بناءً على أحقيته في الدعم من خلال تقديم المستندات الدالة على ذلك، وبعد المتابعة الميدانية على أرض الواقع.

موعد صرف الدعم السكني 1443

ازداد البحث بصورة كبيرة من قبل المستفيدين للدعم عن متى ينزل الدعم السكني 1443 شهر يناير 2022، وما هي شروط استحقاق الدعم السكني، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، موعد صرف الدعم السكني 1443 شهر يناير بالتفصيل من خلال الفقرة القادمة.

موعد نزول الدعم السكني 1443 لشهر يناير 2022

يتم صرف الدعم السكني وإيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين، في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، مالم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية فقد يتم تقديم الموعد يوم أو قد يتم تأخير الموعد يوم، وعليه فسوف يتم صرف الدعم لشهر يناير 2022 يوم الاثنين 21\06\1443 الموافق 24\01\2022.

رابط تسجيل الدعم السكني 1443

يتم التسجيل في الدعم السكني إلكترونياً من خلال الدخول على رابط برنامج سكني الإلكتروني.

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول” إذا كان لديك حساب بالفعل على البرنامج.

إما إذا لم يكن لك حساب قم بالنقر على أيقونة “تسجيل جديد” وقم بإنشاء حساب بالطريقة المعتادة.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة وإرفاق كافة المستندات المطلوبة والنقر على إرسال.

تطبيق سكني الإلكتروني

شروط استحقاق الدعم السكني