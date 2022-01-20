إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2022

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال وكالة الضمان الاجتماعي بإيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المواطنين السعوديين البنكية اليوم الخميس الموافق 20 يناير 2022، وتمثل الدفعة الأولى، كما صرحت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان تدريجيًا عن باقي المستفيدين، وسوف يتم إرسال رسالة نصية لهم بنتيجة الاستحقاق، وسوف يتم إيداع المبالغ المالية الخاصة بهم في حساباتهم البنكية خلال الأيام القادمة.

وصرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق أن معاش الضمان الاجتماعي المطور، يتم صرفه في الشهر التالي لتقديم الطلب، وتسعى الوزارة إلى توحيد مواعيد الصرف للمستفيدين السابقين والمستفيدين الجدد وسوف يتم ذلك بالتدريج، ويستطيع المواطنين السعوديين التقديم من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والتي بدأت عملها بتاريخ 20 نوفمبر 2021، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط معاش الضمان الاجتماعي المطور، وأسباب توقف صرف المعاش.

شروط معاش الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في أي شخص يرغب في الحصول على المعاش الضماني وهى كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من هذا الشرط (المرأة الغير سعودية المتزوجة من سعودي، الأرملة أو المطلقة الغير سعودية ولديها أبناء سعوديين، أبناء المطلقة أو الأرملة السعودية المتزوجة من غير سعودي، أصحاب الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللذين يحملون بطاقات التنقل). أن يقل الدخل الشهري عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريال لرب الأسرة، و550 ريال لكل فرد بالأسرة. يجب أن يلتزم المتقدم بمتطلبات الوزارة والتي تتمثل في تقديم الرعاية الصحية والتعليم للأبناء. يلتزم المتقدم بتقديم التأهيل والتدريب لأفراد الأسرة القادرين على العمل. لا يكون الشخص المتقدم موجود بأحد دور الرعاية أو الإيواء بشكل دائم لا يملك المستفيد أصول ذات قيمة كبيرة. إذا كان المستحق لدية أكثر من أسرة، تعتبر كل أسرة مستقلة وتحصل على معاش مستقل. لا يؤثر تواجد أحد الأبناء خارج المدينة بغرض الدراسة على استحقاقها المعاش.

أسباب توقف معاش الضمان الاجتماعي المطور

هناك أسباب تؤدي إلى توقف صرف المعاش وهى كما يلي:-